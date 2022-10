Pitanje na Redditu potaknulo Hrvate na raspravu: 'Žena i ja imamo primanja nešto sitno iznad 2000 eura, kog vraga ću vani'

Pitanje postavljeno na Redditu 'Hrvati koji živite u Hrvatskoj, zašto nikad ne biste iselili iz Hrvatske?' privuklo je mnoge korisnike na raspravu o toj temi.

"Žena i ja imamo primanja nešto sitno iznad 2000 €. Radimo i ona i ja pon- pet samo prvu smjenu. S time da je ona u državnoj firmi i može izaći kad god joj zatreba za nešto privatno. Kad bi otišli van i plaćali podstanarstvo ionako nam ne bi bitno više ostalo nego sada. Kog ću vraga vani", napisao je jedan korisnik.

"Radim za stranu firmu, dobra primanja, imam nekretnine, sigurnost, prirodu, dobra hrana, more.... Ki to more platit?", napisao je drugi", napisao je korisnik.

"Nije mi loše, bolje može biti, osjećam da sam ja taj koji treba promijeniti nešto ovdje, a ne bježati problema. Mišljenja sam da se ovdje stvari mogu jako teško popraviti dokle god u lijepoj našoj žive generacije oštećene ratom, a i ja sam dio toga makar sam se rodio nakon rata. Tek moja djeca mogu biti generacija neoštećena ratom. Ako ja odem ona će se roditi u nekoj državi, što ne želim jer će njima biti puno bolje nego nama tu. U principu me ljubav prema zemlji drži ovdje", još je jedan od komentara.

Zašto se nikada ne biste iselili iz Hrvatske? Volim ovu zemlju, imam dobar životni standard. 59,44% +

Strah me otići u inozemstvo jer se bojim da se neću snaći 12,22% +

Ne bih mogao/mogla bez svoje obitelji i prijatelja. 12,22% +

Vjerujem da će u Hrvatsku doći bolja vremena 16,11% +

"Vani je veća konkurencija u poslu koji radim, kad završim faks moći ću fino živjeti od struke ovdje. Imam pola nekretnine koje ću naslijediti na profitabilnoj lokaciji. Imam roditelja koji će biti "djed servis" kad budem imala djece i ako ih budem imala jednog dana. Lakše je kad imaš bližnje voljne uskočiti. Bila sam godinu dana vani i kad sam došla nazad sam osjetila koliko mi je falilo i naš jezik i naši ljudi", napisala je korisnica.

Iako se po većini komentara da zaključiti da ne bi otišli iz svoje domovine, bilo je i onih koji nisu zadovoljni situacijom u zemlji.

"Oštećeni smo mi bolesnom birokracijom, izmišljenim radnim mjestima na kojima rade nesposobni ljudi, nepostojanjem industrije i nevjerojatnom nebrigom vlade za ovu državu. Od rata se država može oporaviti, a od ovoga....", dodao je pomalo nezadovoljan korisnik.

