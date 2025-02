Pitali smo stručnjaka koliko je realan Trumpov plan za Gazu: 'Jedna zemlja to ne bi dopustila i oni bi se oružano sukobili sa SAD-om'

Plan predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države preuzmu ratom razoreni Pojas Gaze i gospodarski ga razviju, preselivši pri tome milijune Palestinaca sa svojih ognjišta, dotiče jedno od najosjetljivijih pitanja u arapsko-izraelskom sukobu. Trumpovi planovi vjerojatno će pojačati strah među Palestincima u Gazi, koja je prije rata imala oko 2,3 milijuna stanovnika, da će biti istjerani s obalnog pojasa i potaknuti zabrinutost u arapskim državama koje su dugo bile zabrinute zbog destabilizirajućeg utjecaja na regiju svakog takvog egzodusa.

Dužnosnik Hamasa Sami Abu Zuhri rekao je u srijedu da su Trumpove izjave o preuzimanju Gaze i preseljenju 'smiješne' i 'apsurdne' i da bi mogle zapaliti regiju. No, pitanje je koliko je to moguće izvesti. Politički analitičar Denis Avdagić smatra da bi se bilo kakvo preseljenje Palestinaca moralo prisilno provoditi, a to sigurno znači oružani otpor.

– Pitanje je ima li tko uistinu ozbiljan plan vezan uz to. Izrael sigurno ima svoj ozbiljni plan, no ne znam kako bi se američka vojska s tim nosila. Ako bi uistinu plan bio preseljenje, to bi onda sigurno bilo prisilno, a govorimo o milijunskoj populaciji koju bi trebalo prisilno preseliti. Mislim da je to jednostavno nerealno – napominje Avdagić koji smatra i kako države, na koje Trump računa kao primatelje palestinske populacije, na to sigurno ne bi pristali.

– Jordan sigurno neće na to pristati, neće to ni dopustiti i govorimo da bi se Jordan oko toga sigurno oružano sukobio sa SAD-om, po bilo koju cijenu. Egipat igra oprezniju diplomatsku priču i mislim da su oni svjesni kako treba paziti kako se odgovara na Trumpove ideje, koliko god bile nerealne. Egipat je uz Izrael jedini ostao izvan Trumpova ukidanja međunarodne pomoći, i sad tu možda treba gledati što će se dogoditi. Vjerujem da je njima to bilo komunicirano i ranije, da su oni odbili to odbiti, jer poznaju Trumpa. Ali ni to nije pristanak, a pomoć im se nastavila – dodaje Avdagić koji podsjeća kako je Trump ideju preseljenja spomenuo i ranije, prije desetak dana.

Avdagić kaže kako Trumpa u SAD-u opisuju riječima "očekuj neočekivano" od njega, i da je ova ideja u skladu s tom njegovom karakternom i političkom osobinom. – Ja sam uvjeren da on ovo preseljenje Palestinaca promatra kao nekakvo 'humano preseljenje' u kojem on ne vidi problem, jer se problem ni ne vidi ako se gleda ružičastim naočalama. Kad bi za takvo nešto uistinu postojala volja kod Palestinaca i kad bi oni uistinu imali gdje otići i tamo se stvorili neki bolji uvjeti za njihov život, onda vjerojatno nitko ne bi bio protiv. Ali ovdje je velika prepreka – 80 godina prošlosti koja nije uopće nebitna. Mi pričamo o 80 godina teške i mučne priče koju bi sad, po Trumpu, trebalo završiti ekspresno – smatra Avdagić koji ističe kako dolazak Amerike u pojas Gaze i preseljenje "u prijevodu znači da će to uskoro biti novi komad teritorija Izraela". – Ako se to realizira, ništa drugo nije rezultat i cilj – dodaje Avdagić.

Ali veliko je pitanje hoće li do toga uopće doći, je li to uistinu ozbiljan plan ili tek jedna od Trumpovih priča da izvuče nekakve ustupke. – Ključno je pitanje je li ovo sad još jedna transakcijska priča Trumpa. Naime, vidimo odgovore Kanade i Meksika na njegove tarife i od kojih je Trump dobio neke stvari koje su ga zadovoljile pa ih je odgodio. Dakle, najavili su nešto i sad su zadovoljni ishodom i onim na što su pristali Kanada i Meksiko napraviti. Vidimo i Panamu. Otišao je dolje državni tajnik Marco Rubio i više se ne govori o preuzimanju Panamskog kanala, ali su raskinuti neki ugovori Paname s kineskim tvrtkama – objašnjava Denis Avdagić.

Pita se, u tom kontekstu, je li i ovo oko Gaze potez koji bi trebao iznjedriti neku reakciju koja će u konačnici zadovoljiti Trumpa i njegovu administraciju. – Pitanje je što bi ovdje bila ta transakcija. Je li to neki put ka dovršavanju Abrahamskih sporazuma, teško je znati. Puno toga se odvija, no mislim da je zajednički nazivnik i dalje kod Trumpa 'očekujmo neočekivano – zaključuje Avdagić.

