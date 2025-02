Postoje praktični razlozi zašto je Trumpova nova ideja samo fantazija, no možda se iza nje skriva još opasniji plan

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije mogao sakriti osmijeh s lica. I nije ni čudo. Netanyahu je promatrao u Bijeloj kući u utorak američkog predsjednika Donalda Trumpa kako iznosi, prema ocjeni CNN-a, najimpresivniju američku intervenciju u dugoj povijesti izraelsko-palestinskog sukoba.

Predsjednik je više puta ponovio svoju sugestiju da gotovo dva milijuna Palestinaca treba biti premješteno iz razrušene Gaze u nove domove na drugim mjestima, kako bi SAD mogao poslati trupe u Pojas, preuzeti kontrolu i izgraditi "Rivijeru Bliskog istoka". "Gradite stvarno kvalitetne kuće, kao lijepi grad, kao neko mjesto gdje mogu živjeti i ne umrijeti, jer Gaza je jamstvo da će na kraju umrijeti", rekao je Trump novinarima.

U nekoliko riječi Trump je prizvao nevjerojatnu geopolitičku transformaciju Bliskog istoka i političku slamku spasa za Netanyahua – pokazujući zašto je premijer, unatoč prošlim napetostima, navijao za povratak svog domaćina na vlast na izborima 2024. godine. Netanyahu sada može sebe predstaviti desničarskim frakcijama u svojoj koaliciji, koje neprestano prijete njegovoj vlasti, kao jedinstveni i ključni posrednik prema Trumpu. Stavovi američkog predsjednika sada se podudaraju sa željama izraelskih desničara da Palestince izbace s dijela onoga što oni smatraju svetom zemljom Izraela.

Bivši izraelski ministar nacionalne sigurnosti i lider krajnje desnice Itamar Ben-Gvir, koji je napustio Netanyahuov ratni kabinet ranije ove godine u znak protesta zbog sporazuma o primirju u Gazi, potvrdio je sinergiju između Trumpova razmišljanja i ekstremnih konzervativaca u Izraelu. "Donald, ovo izgleda kao početak prekrasnog prijateljstva", napisao je u objavi na X.

Trumpove izjave – koje je davao tijekom dana, prvo na ceremoniji potpisivanja izvršne naredbe, a kasnije uz Netanyahua u Ovalnom uredu i na zajedničkoj konferenciji za novinare – bile su prekretnica u povijesti američkog mirovnog angažmana na Bliskom istoku. "Vidjeti američkog predsjednika kako podržava ono što bi bilo prisilno protjerivanje Palestinaca iz njihovih domova, u egzodusu koji bi potkopao desetljeća američke politike, međunarodno pravo i osnovnu ljudskost, bilo je zapanjujuće", piše CNN.

Trump je nastavio s najimperijalističkijim refleksom svog drugog mandata, u kojem je već prijetio aneksijom Panamskog kanala, Grenlanda i Kanade. Zamislio je nekretninski dogovor u kojem bi preuzeo odgovornost za Gazu i osmislio projekt urbane regeneracije koji bi stvorio nova radna mjesta. Nazvao je to američkom "pozicijom vlasništva". Bolji izraz bio bi kolonijalizam za 21. stoljeće, piše u svojoj analizi CNN-ov Stephen Collinson.

"SAD će preuzeti Pojas Gaze, i mi ćemo to riješiti", rekao je Trump. "Posjedovat ćemo ga i biti odgovorni za uklanjanje svih opasnih neeksplodiranih bombi i drugih oružja na tom području. Poravnajte to područje, riješite uništene zgrade, poravnajte sve, stvorite ekonomski razvoj koji će pružiti neograničen broj radnih mjesta i stanova za ljude tog područja, obavite pravi posao, učinite nešto drugačije."

Ideja podsjeća na plan koji je prošle godine predložio Trumpov zet i investitor Jared Kushner, a koji bi premjestio Palestince iz Gaze i "očistio" područje kako bi razvili "vrlo vrijednu" mediteransku obalu tog teritorija. No, ta ideja čini se apsurdnom iz nekoliko razloga, smatra CNN. Ako bi lider najmoćnije svjetske demokracije predvodio takvo prisilno preseljenje, oponašao bi zločine prošlih tirana i stvorio izgovor svakom autokratu da pokrene masovne programe etničkog čišćenja protiv ranjivih manjina.

Međutim, njegov prijedlog savršeno se uklapa u drugi mandat Trumpa, koji je sada potpuno neograničen zakonom, Ustavom ili bilo kim u njegovoj okolini koji bi ga spriječio u tome da čini baš ono što želi. I u svim Trumpovim nedavnim javnim izjavama o Gazi, postoji važan nedostajući element – bilo kakav osjećaj da bi palestinski narod imao izbor u vlastitoj sudbini. Njihova povezanost s oskvrnjenim enklavama nedavno je naglašena povratkom stotina tisuća Palestinaca u Sjevernu Gazu. Mnogi su sagradili improvizirana skloništa u ruševinama svojih domova uništenih izraelskom ofenzivom protiv Hamasa nakon terorističkih napada 7. listopada 2023. godine.

Predsjednikova nezainteresiranost za težnje Palestinaca i njegova pretpostavka da bi oni radije živjeli u modernom stambenom naselju negdje drugdje pokazala je zapanjujuću naivnost u pogledu uzroka konflikta. To je odraženo u interakciji u Ovalnom uredu, kada je pitao: "Zašto bi se željeli vratiti? To je mjesto bilo pakao." Novinar je odgovorio: "Ali to je njihov dom, gospodine. Zašto bi otišli?" Jedan arapski dužnosnik rekao je CNN-ovom Alexu Marquardtu da bi Trumpove izjave mogle ugroziti krhki dogovor o primirju i oslobađanju talaca u Gazi. "Važno je prepoznati duboke implikacije koje ovakvi prijedlozi imaju na živote i dostojanstvo palestinskog naroda, kao i na širi Bliski istok", rekao je diplomat.

Postoje i praktični razlozi zašto je ova ideja fantazija. Oštro je protivljenja arapskih država čiji bi novac i zemlja bili potrebni da bi to uspjelo. Jordan, koji već ima veliki broj palestinskih izbjeglica, strahuje da bi Hashemitska kraljevina bila fatalno destabilizirana novim priljevom. Egipatska vojska strahuje od masovnog priljeva Palestinaca koji bi mogli uključivati simpatizere Hamasa i sunitskog islamističkog Muslimanskog bratstva. Govoreći o dva izraelska susjeda, Aaron David Miller, bivši američki pregovarač za Bliski istok, rekao je na CNN-u: "Za njih to nije posao s nekretninama, to za njih nije čak ni humanitarno pitanje. To je egzistencijalno pitanje."

Ideja o prisilnom preseljenju Palestinaca bila bi politički neprihvatljiva za Saudijsku Arabiju, ključnog aktera u Trumpovu planu za stvaranje antiiranskog polumjeseca, koji bi uključivao i diplomatsku normalizaciju s Izraelom. Kraljevina je postavila kao uvjet za takav dogovor stvaranje neovisne palestinske države. Potpuna evakuacija Gaze ozbiljno bi ugrozila ideje o palestinskoj državnosti i postavila presedan koji bi mogao dovesti u pitanje palestinsku prisutnost na Zapadnoj obali – teritoriju koji, poput Gaze, Ujedinjeni narodi smatraju izraelskom okupiranom zonom.

Ideja da bi veliki broj Palestinaca pristao napustiti Gazu za prigradski idiličan život negdje drugdje također se oslanja na površno razumijevanje sukoba koji ih je ostavio bez zemlje. Još od osnivanja Izraela 1948. godine, nade za povratak tisuća Palestinaca koji žive u siromaštvu u izbjegličkim kampovima, u mjestima poput Bejruta i Jordana, bile su uzaludne. Dakle, Gazanci nikada ne bi otišli na temelju obećanja da bi se jednog dana mogli vratiti. Ideja da bi Trump uopće iznio takav plan pokazuje kako je razdoblje nakon 7. listopada uzdrmalo stratešku sliku na Bliskom istoku. Ali također pokazuje izvanrednu oholost jer su nedavni pokušaji Sjedinjenih Država da preoblikuju geopolitiku Bliskog istoka – od Iraka do Libije – završili katastrofalno. A kroz širi povijesni kontekst pokušaji europskih kolonijalnih sila poput Britanije i Francuske da crtaju granice i nameću velike planove na Bliskom istoku ostavili su generacije gorkih sukoba koji još uvijek bijesne.

Trumpovi komentari izazvat će još jednu rundu nagađanja o tome je li on ozbiljan u vezi s ovom neobičnom idejom ili je koristi da bi skrenuo pažnju s nekog drugog, možda i opasnijeg plana – možda šireg napora njegova prijatelja Elona Muska da uništi američku vladu iznutra. No, ovo je također karakteristično za predsjednika koji dolazi izvan političkog establišmenta, onog koji živi da bi uzdrmao stvari i koji je voljen od svojih birača zbog odbacivanja ortodoksije elita i konvencionalnih pristupa koji su zakazali.

Establišment i medijski kritičari često se uzbune zbog njegovih nekonvencionalnih ideja jer se one ne uklapaju u njihov okvir referenci. A da samo Gazu možeš nekako osloboditi od generacija krvave povijesti, simbolike, gubitaka i ratova koji su bjesnili nad tim enklavama. To je, naravno, nemoguće. Pa je li Trump stvarno ozbiljan – ili je ovo samo još jedan san predsjednika koji često djeluje kao da je odvojen od stvarnosti? Trumpov plan naišao je na ogroman skepticizam među republikanskim senatorima. A demokratski senator Chris Coons stavio je ruku na lice i trljao sljepoočnice. "Ne mogu vjerovati. To je ludo", rekao je političar iz Delawarea.

Na svoj način, Trump se čini iskrenim u želji da poboljša živote Gazanaca, čak i ako njegovo preferirano rješenje vrijeđa njihov identitet. Rekao je: "Ljudi koji su potpuno uništeni, koji sada tamo žive, mogu živjeti u miru, u mnogo boljoj situaciji, jer sada žive u paklu, a ti ljudi će sada moći živjeti u miru. Pobrinut ćemo se da to bude svjetski, vrhunski." Rekao je CNN-ovoj Kaitlan Collins na konferenciji za novinare da su Palestinci pokušavali živjeti u Gazi "desetljećima i desetljećima". "To neće uspjeti. Nije uspjelo. Nikada neće uspjeti. I morate učiti iz povijesti." (Većina tih desetljeća bila su provedena pod izraelskom okupacijom ili blokadom, a nedavno Gaza pod Hamasom, terorističkom skupinom koja osporava pravo Izraela na postojanje.)

Trump, kao bivši njujorški mogul u nekretninama, zauzima neobičnu početnu poziciju kako bi izbalansirao sugovornike ili kao početnu ponudu koja povećava vrijednost kompromisa. Uvijek je u potrazi za dogovorom – a sukobe, poput onih na Bliskom istoku i Ukrajini, promatra kroz oči investitora. Beth Sanner, bivša viša obavještajna službenica koja je tijekom njegova prvog mandata bila odgovorna za dnevne obavještajne izvještaje za Trumpa, rekla je da su ovog utorka šokantni događaji podsjetnik na to da Trump "ne razmišlja kao tipičan član vanjskopolitičkog establišmenta". To možda nije nužno loše, s obzirom na upitne rezultate američke vanjske politike u posljednje vrijeme, smatra CNN. No, Trump također preuzima velike rizike. Njegovi komentari u utorak izazvat će valove šoka diljem Bliskog istoka i učiniti mnogo težim za arapske vlade suradnju s njim u proširenju Abrahamovih sporazuma iz njegova prvog mandata.

Mogućnost da Trump pošalje trupe u regiju također je u sukobu s političkim DNK predsjednika koji je djelomično dugovao svoj uspon političkoj bazi umornoj od slanja svojih sinova i kćeri na ratove u post-9/11 eri. No, iako je njegov prijedlog, koji bi možda bio najveći svjetski projekt razvoja nekretnina ikad, malo vjerojatno da će se ostvariti, to je suštinski Trump. "Kažeš stvari koje drugi odbijaju reći", rekao je Netanyahu. "A nakon što padnu čeljusti, ljudi će se zapitati: 'Znaš, u pravu je.'" Prva rečenica je nesumnjivo istinita. Druga, nije baš tako.

