Pijan mu došao pred kuću: Poderi taj zapisnik ili ovo neće dobro završiti

Zbog pokušaja prisile prema službenoj osobi optužen je 56-godišnjak, a optužnicu je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Optužen je da je 2. listopada oko 16.30 pijan prijetio službeniku jednog ministarstva.

Taj je službenik prethodno bio u tvrtki 56-godišnjaka gdje je provodio nadzor poslovanja. Našao je neke nepravilnosti i o tome je sastavio zapisnik te otišao dalje svojim poslom. No to je toliko razljutilo 56-godišnjaka da mu je pijan došao do obiteljske kuće.

- Poderi zapisnik koji si sastavio ili će u protivnom sve ovo loše završiti! - vikao je 56- godišnjak.

Prijetnje su preplašile spomenutog službenika pa je on sve prijavio policiji.