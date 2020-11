Noćna inspekcija u akciji: Kažnjen zagrebački klub, evo kako su prošli ostali

Novinarska ekipa HRT-a pratila je u subotu inspekciju civilne zaštite u njihovim noćnim nadzorima provođenja epidemioloških mjera, a uspjeli su snimiti i lokal koji je kažnjen s 20 tisuća kuna zbog nepoštivanja mjera.

U prvom lokalu na prvi pogled sve se čini u redu, no na upozorenju pogrešni podaci - umjesto 50 osoba, piše da je dozvoljeno 68. I dok policija održava red, obavljaju se dodatne provjere. Nesporazum je razjašnjen, vlasnik samo upozoren.

Inspekcija nastavlja do kafića čiji je vlasnik nedavno dobio kaznu, sada je druga priča.

- 50 osoba, dezinficijens, ljudi koji ulaze nose maske, nema kretanja bez maske, pružatelji usluge imaju masku tako da je ovaj lokal jedan lijepi primjer u Zagrebu - govori inspektor.

Koliko je sve to važno, objasnili su u španjolskim novinama El pais. U kafiću u kojemu je 15 gostiju i tri djelatnika i nitko se ne pridržava mjera za 4 sata 14 će osoba biti zaraženo. Broj zaraženih bio bi upola manji kada bi svi nosili maske. A ako je uz to uključena ventilacija i vrijeme provedeno u kafiću se smanji na 2 sata, tek je jedna osoba u opasnosti od zaraze.

- Pokušavamo najbolje što možemo. Ljudima govorimo da stavljaju maske dok se odmiču od stola, pri ulasku, dok idu na wc i tako - govori konobar Mateo Briški.

- Ako se obiđe lokal u kojem nema nikakvih problema, onda se piše službena zabilješka. Ako je nešto u problemu, kršenje regulacija i odluka civilne zaštite, pišu se zapisnik i prekršajni nalog - objašnjava inspektor, a nakon toga inspekcija stiže u klub u kojem je upravo takav slučaj.

- Nemaju fizičku distancu i nema obavijesti na vratima za 50 ljudi. Tu će ići prijava za ovaj ugostiteljski objekt. Kazna je 20 tisuća kuna za pravnu osobu, i odgovornu osobu u pravilu je 10 tisuća kuna - kaže inspektor.

Da je to visok, ali pravedan udarac po džepu, smatraju vlasnici koji se mjera pridržavaju, posebno u noći poznatoj po tulumima pod maskama, navodi HRT.

- Ako smo svi jednaki, svi smo jednaki, svi smo isti. Mi se pridržavamo, jako, ali mislim da je posao skroz smanjen. Nema tu više posla kako smo radili. Do 10, do 12, što odradimo, to je to, ali što se tiče posla, katastrofa - kaže vlasnik lokala Davor Rajić.

Radnog vremena, čini se, svi se pridržavaju pa sva čarolija noćnog izlaska završava točno u ponoć.