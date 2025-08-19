Naši Portali
U NJEMAČKOJ

Pijan jurio 220 km/h s 4,2 promila, a suvozač bio toliko pijan da uređaj nije mogao ni očitati vrijednost

19.08.2025.
u 09:47

Iz policije su istaknuli kako je prava sreća da u ovom slučaju nitko nije ozlijeđen.

Potpuno pijani vozač divljao je autocestom A67 u južnom Hessenu brzinom od 220 km/h, dok mu je u krvi izmjereno čak 4,2 promila alkohola, a njegov suvozač bio je u još gorem stanju jer uređaj za mjerenje alkohola nije mogao ni očitati vrijednost. Sve je započelo kada je jedan vozač primijetio automobil koji se kretao cestom u “zmijolikim” linijama, prenosi Fenix magazin. Odmah je pozvao policiju i krenuo za vozilom. Nedugo zatim, policijska patrola zaustavila je automobil stranih registarskih oznaka na odmorištu autoceste A5. Tamo su kontrolirali i vozača i suvozača.

"Vozač je imao 4,16 promila alkohola, a uređaj kod suvozača nije mogao očitati vrijednost jer se pri 5 promila automatski isključuje", stoji u izjavi policije koja ne krije zaprepaštenje. Vozaču je odmah oduzeta vozačka dozvola. Službenici su istaknuli kako je prava sreća da u ovom slučaju nitko nije ozlijeđen.

U Njemačkoj je vožnja zabranjena već s 0,5 promila alkohola, dok se vožnja s više od 1,1 promila smatra kaznenim djelom jer označava potpunu nesposobnost upravljanja vozilom. ADAC posebno naglašava: “Kod više od 4 promila postoji akutna opasnost po život – mogući su gubitak refleksa, koma, šok i srčani zastoj. Kod 5 promila gotovo uvijek dolazi do smrti.”
