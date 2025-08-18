Naši Portali
oko 19 sati

U prometnoj nesreći kod Imotskog poginula pješakinja

Policija/Ilustracija
Autor
Pejo Gašparević/Hina
18.08.2025.
u 22:18

Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.

U prometnoj nesreći u Runovićima kod Imotskog u ponedjeljak je poginula pješakinja koju je udarilo osobno vozilo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija. Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima. Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.
prometna nesreća
prometna nesreća

