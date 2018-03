Picula nominirao Savez izviđača Hrvatske za nagradu 'Europski građanin'

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula nominirao je Savez izviđača Hrvatske za nagradu „Europski građanin“, koju Europski parlament svake godine dodjeljuje za iznimna dostignuća u promicanju europskih vrijednosti.

„'Svijet kakav treba biti'– to je bio moto Međunarodne Smotre koju je Savez izviđača Hrvatske održao prošlog ljeta i okupio čak 1300 mladih iz Hrvatske i svijeta. No, to je zapravo njihov stalni moto jer pomažu izgraditi bolji svijet gradeći samostalne, odgovorne i predane osobe koje imaju konstruktivnu ulogu u društvu. Nominirao sam ih jer kontinuirano doprinose obrazovanju djece i mladih, te pomažu oblikovati pojedince u odgovorne građane i članove lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice“, poručio je zastupnik Picula objašnjavajući nominaciju.

Savez izviđača Hrvatske najveća je organizacija za djecu i mlade u Hrvatskoj te baštinik 100-godišnje tradicije skautskog pokreta u Hrvatskoj koja okuplja 67 lokalnih izviđačkih udruga i čak 3500 članova. Osim iz Hrvatske, na međunarodnoj su Smotri sudjelovali izviđači iz Belgije, Francuske, Izraela, Slovenije i Makedonije. Bilo je to najveće okupljanje mladih u Hrvatskoj u 2017., tijekom kojega su mladi u prirodnom okruženju sudjelovali u nizu aktivnosti u prirodi. Usvajali su nova znanja i životne vještine, učili o timskom radu, o interkulturalnoj suradnji i različitostima. Poseban značaj je pridodan prekograničnoj suradnji, obzirom da je Smotra održana u općini Kamanje koja se nalazi na granici Hrvatske i Slovenije. Izviđači s obje strane Kupe sudjelovali su u aktivnostima koje su, barem na taj dan i barem virtualno, uklonile bodljikavu žicu s granice.

„Ova nominacija za nas izviđače predstavlja veliku čast i priznanje! Naša je zadaća učiti mlade odgovornosti, skromnosti, timskom radu, poštivanju drugih i njihovih različitosti te ljubavi prema prirodi i zajednici. Upravo u tom smislu, druženje s našim prijateljima izviđačima iz Europe i svijeta pruža nam priliku međusobno upoznati druge kulture i običaje, a našim mladima omogućiti brojna nova prijateljstva i iskustva“, rekao je Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske.

Zastupnik Picula posebno je pohvalio još jedan njihov projekt: „Pokrenuli su kampanju za dosad najveći projekt pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije. Plan je tijekom jeseni 2018. godine uključiti tisuće volontera koji bi pomogli u pošumljavanju opožarenih područja, a u kojem bi osim izviđača, sudjelovale i brojne druge udruge i institucije, učenici osnovnih i srednjih škola, sportski klubovi, planinari, volonteri Crvenog križa i HGSS-a i svi ostali zainteresirani građani“.

Zastupnik Picula je dosad nominirao dvije udruge koje su proglašene pobjednicama: lani je to bila Hrvatska udruga Transplant, a 2015. je nagradu dobila Hrvatska gorska služba spašavanja.