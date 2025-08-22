Naši Portali
POTVRĐENA PRVA PRESUDA

Pevec oslobođen optužbi za krivotvorenje isprave

Virovitica: Otvoreno 28. izdanje međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Andrej Matijašević/Hina
22.08.2025.
"Ovo je najmoćnija presuda u moju korist do sada! Sud me oslobodio kaznene prijave kojom su me htjeli ponovno strpat u zatvor! Podnijeli su je u travnju 2020. kad sam bio na odsluženju neopravdane kazne u Lipovici i kad se nisam mogao ni braniti ni javno očitovati"

Zagrebački Županijski sud u srpnju potvrdio je u drugom stupnju raniju presudu Općinskog suda u Zlataru koji je poduzetnika Zdravka Peveca u ožujku ove godine oslobodio optužbe da je u nakani neistinitog prikazivanja autorskog prava na ime Pevec podnio krivotvoreni dokaz. Tužiteljstvo je Peveca teretilo za krivotvorenje isprave i kazneno djelo protiv pravosuđa – sprječavanje dokazivanja i tražilo jedinstvenu kazna od godine dana zatvora. Kaznenu prijavu zbog krivotvorenja isprave protiv Zdravka Peveca, osnivača tvrtke koja više nije u njegovu vlasništvu i nosi ime Pevex, trgovačko društvo Pevec podiglo je još u lipnju 2018.

"Ovo je najmoćnija presuda u moju korist do sada! Sud me oslobodio kaznene prijave kojom su me htjeli ponovno strpat u zatvor! Podnijeli su je u travnju 2020. kad sam bio na odsluženju neopravdane kazne u Lipovici i kad se nisam mogao ni braniti ni javno očitovati", poručio je Zdravko Pevec.

PEVEX krivotvorenje isprave oslobađajuća presuda zdravko pevec

