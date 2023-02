Petrov: 'Što se još treba dogoditi da ljudi kažu dosta Andreju Plenkoviću?'

Andrej Plenković je stvorio samoposlugu od cijele Hrvatske, a račune ispostavlja svim ljudima u Hrvatskloj. Sada imamo i dokaze za to i to je svima vidljivo. Samo me zanima - do kada će ljudi to trpjeti, do kada će trpjeti da ih se pravi budalama, da oni iz svojih plaća plaćaju sve ovo što Plenković danas radi. Dojam koji se stvara u javnosti jest da oni, eto, imaju 30 posto i nitko im ništta ne može. Ljudi, to je plaćeno. Neovisni analitičari koji procjenjuju da je to tako, oni su plaćeni. Čime? Plaćeni su upravo iz tih tvrtki, ustanova te županijskih i lokalnih proračuna kako bi stvarali taj imaginarni dojam, a kada se stvori taj imaginarni dojam u tom trenutku Andrej Plenković otvori samoposlugu. I ne može se više govoriti da on ne zna. Što konkretno Andrej Plenković ne zna?

Pola njegovih ministara završilo je u pritvoru i s optužnicama, a sada je u istoj igri i njegov najuži kabinet pa s razlogom moram postaviti pitanje - ljudi, dokad će vas netko magarčiti?! Dokad vam netko može prodavati priče?! Dokad ćete vi to plaćati iz svog džepa?! Što se još treba dogoditi da vi i to istrpite?! Mi ne govorimo o nekome s ulice već o najužem dijelu kabineta Andreja Plenkovića, o onima koje je on birao. Ili je on čovjek koji ima problem pa ne zna prepoznati i definirati tko je kakav, tko je za što sposban i tko je kadar što napraviti ili je on isti kao i oni. Iz poruka možemo vrlo jasno vidjeti da je on za sve davao odobrenje. Vlast korumpira, a apsolutna vlast apsolutno korumpira. I ovo što se danas događa dokaz je da je to tako - izjavio je danas na konferenciji za medije u Saboru čelnik Mosta Božo Petrov kada su ga novinari pitali kako komentira najnoviju aferu koja je razotkrila da je vrlo širok spektar visokih dužnosnika vladajuće stranke i Vlade kontaktirao direktora javnog poduzeća, Hrvatskih šuma, s različitim prijedlozima o zapošljavanjima, raspitivao se za određene ljude unutar te tvrtke, čak i na najnižim razinama, kao i za one koji se zapošljavaju na sezonskim poslovima.

13.03.2018., Zagreb - Krunoslav Jakupcic, predsjednik Uprave Hrvatskih suma. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Novinare je zanimalo i kako Petrov gleda na činjenicu da je protiv nekih bivših ministara, poput Josipa Aladrovića, zbog slične situacije podignuta optužnica, a u ovom se slučaju već dvije godine ništa nije dogodilo. - Prvo pitanje glavnoj državnoj odvjetnici bit će zašto zbog ovoga još uvijek nije pokrenuta istraga. Andrej Plenković je sam rekao da su neke medijske kuće imale informacije o ovome. Ako su neke medijske kuće to imale, onda je to trebao imati i DORH. Ako je DORH to imao, zašto onda nije pokrenuta istraga?! To su pitanja na koja će glavna državna odvjetnica odgovoriti sad kada dođe u Sabor, za što smo pokrenuli skupljanje potpisa. Nemoguće je da zbog iste stvari netko završi s optužbom, a za nekog drugog to nije problem. Što nije problem? Vrijede li zakoni u Hrvatskoj jednako za sve?

Po meni bi trebali vrijediti jednako za sve. Imate li vi pravo nekome namjestiti posao, zloupotrijebiti svoj položaj, trgovati utjecajem? Nemate. A zašto onda to ima pravo glasnogovornik Vlade?! Zašto na to imaju pravo predsjednik Vlade i šef Hrvatskih šuma?! I kako to da DORH ništa ne radi po tom pitanju?! I da predsjednik Vlade onda još i slavodobitno kaže kako to nije tema i da je medijska kuća dobro procijenila što se time nije bavila. A zapravo on procjenjuje tko što dobro procjenjuje. On je taj koji govori što jest tema, a što nije. Oni su ti koji plaćaju iz našeg novca i našeg proračuna dojam da je u Hrvatskoj sve super. To je Hrvatska po njihovoj mjeri. Po mojoj mjeri na to nitko nema pravo. To nije Hrvatska u kakvoj želim živjeti. Zakon treba vrijediti za sve. A on bi prvi svojim primjerom trebao pokazati kakvu mi Hrvatsku želimo - kazao je Petrov.

30.01.2023.., Zagreb - Premijer Andrej Plenkovic dao je izjavu za medije nakon sjednice predsjednistva. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Upitan je li on kada je bio državni dužnosnik bio u situacijama da je netko od njega nešto tražio, Petrov je kazao:

- U svakodnevnom razgovoru imate takve situacije, no vi samo birate hoćete li na takve situacije odgovoriti ili nećete. Toga je bilo od trenutka kada sam postao gradonačelnik do danas, ali mi ne pada na pamet koristiti državne poslove za uhljebljavanje ljudi. Ušao sam u politiku da se to primijeni. Želim da se u državne tvrtke i ustanove zapošljavaju oni koji su sposobni, koji odgovaraju natječajima, a da ti natječaji budu javni, transparentni i jednaki za sve pa ćemo onda dobiti kvalitetne ljude i to da državna uprava, državne ustanove i državne tvrtke budu servis građanima. No, vladajući to ne poštuju, njih za to nije briga. Zato kažem da su oni od Hrvatske stvorili samoposlugu. I zato se pitam - dokad će to ljudi još trpjeti, što im još nije jasno, koji im dio nije jasan da oni plaćaju račune za tu samoposlugu Andreja Plenkovića?! Što se još treba dogoditi da kažu - dosta?

Na kraju je čelnik Mosta reče kako vjeruje da će oporba tijekom današnjeg dana prikupiti potreban broj potpisa za dovođenje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek u Sabor jer, kako reče, upravo ona mora odgovoriti na jako puno pitanja.

