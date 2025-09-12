Petrov: Lažna je dilema ona koju pokušavaju gurnuti promicatelji eutanazije

Klub zastupnika Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića založio se u petak da se donese novi Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi, a predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je na konferenciji za novinare da palijativna skrb 'omogućuje život dostojan čovjeka'. "Lažna je dilema ona koju pokušavaju gurnuti promicatelji eutanazije - samo morate birati između patnje i smrti. Ne, uspostavite palijativnu skrb i onda neće biti te lažne dileme", rekao je Petrov na konferenciji u Hrvatskom saboru. Istaknuo je da palijativna skrb 'omogućuje život dostojan čovjeka'. Petrov je poručio kako se ne smije dirati kulturu života i život ne smije biti povrediv. Stoga se liječnici trebaju boriti za život svakog čovjeka te za njegovo dostojanstvo, dodao je. Također, založio se i za reformu palijativne skrbi te da se svakom čovjeku omogući dostojanstven život.

Uvođenje registra pružatelja palijativne skrbi



Predsjednik Savjeta za zdravstvo Mosta dr. Ivan Bekavac rekao je da će se kroz zakonske inicijative založiti za donošenje registra pružatelja palijativne skrbi, informatičko povezivanje sustava zdravstva, palijativne i socijalne skrbi i slično. Istaknuo je da se treba donijeti i novi Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi jer je starom planu rok istekao još prije pet godina. Zato Hrvatska drastično zaostaje u palijativnoj skrbi te se palijativnim pacijentima ne može pružiti kvalitetna skrb, upozorio je.

Bekavac je iznio i podatak da u svega deset županija postoje dva mobilna palijativna tima, u četiri županije su palijativni timovi dostupni ujutro i navečer dok je samo u dvije županije moguće zatražiti pomoć palijativnog tima vikendom ili za praznik. Stoga tisućama građana nije u prilici biti osigurano temeljno građansko pravo na palijativnu skrb, ustvrdio je. Iz Mosta stoga traže da se konačno donese Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi, da on bude provediv te da se definiraju rokovi za provedbu provedbu pojedinih mjera, njezini izvršitelji i slično.

"Palijativni pacijenti nisu pacijenti drugog reda. Oni bi trebali biti svima nama pacijenti nultog reda", naglasio je. Bekavac je, na novinarski upit, rekao da bi u Hrvatskoj trebali imati 430 postelja palijativne skrbi a danas ih imamo 350. No, dodao je, nemamo osoblja koje bi 'pokrile' te postelje jer je u mnogim bolnicama teško sastaviti sestrinsku dnevnu službu.