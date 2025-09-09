Tko će naslijediti Božu Petrova? Miletić odustao, Grmoja jedini kandidat za šefa Mosta

Marin Miletić ipak se neće kandidirati za predsjednika Mosta. Jučer nam je to neslužbeno rečeno iz više izvora u stranci, koji tvrde kako će na unutarstranačkim izborima, koji bi se trebali održati do kraja listopada, biti samo jedan kandidat za predsjednika stranke – Nikola Grmoja.

I Kujundžić odustao

Miletić, tvrde nam mostovci iz njemu bliskog kruga, nikada i nije definitivno odlučio da će se kandidirati za čelnu funkciju u stranci, koju nakon punog desetljeća napušta Božo Petrov. Doduše, u više je navrata vrlo otvoreno iznio svoju viziju stranke, koja bi, prema mišljenju riječkog mostovca, trebala biti lokomotiva okupljanja stranaka desno od centra, koje bi potom ideje konzervativne desnice u praksu trebale provesti u suradnji s HDZ-om, jer drugog puta, po Miletićevu mišljenju, realno nema.

Njemu bliski mostovci tvrde nam, međutim, kako je Miletić o kandidaturi razmišljao isključivo u uvjetima u kojima bi se za čelnu funkciju u stranci članstvu ponudio netko posve nov, a tko bi Most i dalje vidio u oporbi, bez ikakve šanse da stranka u nekom trenutku ponovo preuzme rizik upravljanja državom. Takvog potencijalnog kandidata u ovom su krugu vidjeli u Anti Kujundžiću, koji je, međutim, već objavio kako se ipak ne namjerava natjecati za čelnu funkciju u stranci. No, kad je riječ o Grmoji, Miletiću bliski članovi Mosta govore kako on, kao jedan od osnivača stranke, uživa maksimalno povjerenje članstva, zbog čega procjenjuju da bi Miletić, kad bi preuzeo rizik kandidature nasuprot Grmoji, te izbore izgubio. Uvjereni su ipak kako to ne bi bio potpuni potop, odnosno kako bi Miletićev rezultat, unatoč Grmojinu neprijepornom ugledu u stranci, bio respektabilan. Prevedeno, u ovom krugu vjeruju da nezanemariv dio mostovaca budućnost svoje stranke vidi onako kako je vidi i Miletić – kao predvodnicu novog okrupnjavanja desno od centra, u kojem bi se oko Mosta okupile stranke poput DOMiNO-a i Suverenista, koje su se s Mostom u nekim sredinama okušale i na posljednjim lokalnim izborima, u svibnju i lipnju ove godine.

U ovom trenutku teško je, međutim, zamisliti da bi u tom smjeru stranku mogao povesti Nikola Grmoja, koji se proteklih osam godina pozicionirao gotovo isključivo kao oponent HDZ-u. I Grmoji i ostatku Mosta to je posljednjih godina bila ključna odrednica, a u Grmoji bliskom krugu i sada se može čuti kako zauzimanje stranke za desnici bliske stavove, primjerice kad je riječ o temama otvorenim uoči i nakon Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju, ne znači da je stranka zauvijek zatvorila vrata suradnji sa strankama lijevog centra.

Zasad bez raskola

Do parlamentarnih je izbora, čuje se u ovom krugu, još dosta vremena i prerano je govoriti s kim bi Most mogao na kraju završiti. A kako bi na potencijalnu suradnju Mosta sa strankama lijevo od centra reagirao Miletić i njegova struja i bi li to na koncu ipak dovelo do raskola u stranci, koji će se barem privremeno izbjeći Miletićevim odustajanjem od kandidature za čelnu funkciju, jučer nam se nije usudio prognozirati nitko iz dviju, uvjetno rečeno, Mostovih struja.