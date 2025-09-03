Petogodišnja Ukrajinka izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: Majka je podigla kredit da plati liječenje

Majka ukrajinske djevojčice (5) koju je na Hvaru ugrizao poskok morala je podići kredit kako bi pokrila troškove liječenja u Splitu, ispričala je za 24sata. Potvrdila je da je djevojčica sada dobro i da su otpuštene iz bolnice. "Ostat ćemo još u Hrvatskoj, kći mora doći u bolnicu na previjanje rane", kaže majka.

Incident se dogodio na šljunčanoj plaži u uvali Dubovica, nekoliko kilometara od Hvara. Djevojčica se igrala kada ju je ugrizla zmija. "Odjednom je dotrčala i rekla da ju je ugrizla zmija, nismo mogli vjerovati. Vlasnik kafića odmah je pozvao Hitnu pomoć. Da bi ubrzao stvari, odvezao nas je do ceste svojim automobilom. Na putu do grada prešli smo u vozilo Hitne pomoći, kojim su nas odvezli do helikoptera, pa s njim u splitsku bolnicu. Tijekom vožnje dijete je stalno gubilo svijest i povraćalo, bilo je užasno gledati", prisjetila se majka. Zahvaljujući brzoj intervenciji, u bolnici su bile za manje od sat vremena.

Na mjestu ugriza noga je počela tamniti, a liječnici su potvrdili da je riječ o ugrizu poskoka. "Nakon dolaska u bolnicu dobili smo protuotrov i upozorili su nas na moguće komplikacije s nogom. Nakon protuotrova dijete se osjećalo bolje, ali noga je bila otečena. Kći je bila na intenzivnoj njezi", kaže majka. Situacija je bila vrlo ozbiljna i prijetio je čak i gubitak noge, no liječnici su uspjeli spriječiti najgori ishod. "Došli su do mene i rekli mi da moram potpisati papire za hitnu operaciju", dodala je, ističući koliko joj je bilo teško donijeti tu odluku. Operacija je prošla uspješno, a nakon nje djevojčica je premještena na kirurški odjel. Posljednji zahvat, zatvaranje rane, napravljen je u utorak.

"Liječnici su napravili čudo. Dok smo bili u bolnici, mojoj su kćeri dali igračke, a poslije sam ja donijela svoje", rekla je majka, koja priznaje da joj je ovo najgore ljetovanje do sada. Obitelj je u Hrvatsku došla kao turisti i nisu imali status izbjeglica, no nakon incidenta podnijeli su zahtjev za azil koji je odobren. Liječenje je stajalo oko 4000 eura. Majka je isprva mislila da neće morati sama pokriti trošak, no na kraju je morala podići kredit kako bi sve platila. Ove godine već je zabilježeno nekoliko ugriza poskoka.