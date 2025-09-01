Vatrogasci iz Umaga morali intervenirati: U autu su pronašli najotrovniju europsku zmiju

Vatrogasci iz Umaga podijelili su na svom Facebook profilu neobičnu situaciju u Bujama. Tijekom današnje intervencije otkrili su kako je u osobni automobil, marke Dacia, ušla zmija. Poznavatelji životinja oglasili su se u komentarima i zaključili da se radi o poskoku, najopasnijoj i najotrovnijoj europskoj vrsti zmije. Uz fotografije snimljene na mjestu događaja, vatrogasci su u opisu objave dodali duhovitu primjedbu: "On si je lijepo odabrao Daciu", aludirajući na izbor automobila koji je postao neočekivani "dom" za zmiju.

Foto: Facebook/Vatrogasci Umag

Mnogi korisnici Facebooka su komentirali objavu s mješavinom humora i zabrinutosti. Jedan od njih napisao je kako će sada detaljno pregledati cijeli automobil prije nego sjedne unutra, dok se drugi pita gdje je auto stajao da zmija uopće uđe. Mnogi su istaknuli da više neće držati otvorene prozore, a jedan korisnik je objasnio da su proteklih dana obilne kiše natjerale zmije iz njihovih podzemnih jazbina te da traže topla mjesta – upozoravajući da se može očekivati još sličnih susreta, uz preporuku da se zatvaraju prozori i vrata i ostane doma.