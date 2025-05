Tajne snimke otkrile: Imaš 24 sata da me vratiš u priču. Neće od mene nitko raditi budalu, ja sam premazan svim mastima

Kako se dogovarao ili pokušao dogovoriti posao na projektu obnove javne rasvjete u Velikoj Gorici, koji je financiran sredstvima iz EU fondova, te je predmet optužnice koju je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao protiv Kreše Peteka, Vinka Grgića, Dražena Barišića i još nekoliko osoba moglo se čuti u sudnici zagrebačkog Županijskog suda. Jer u nastavku suđenja za krak afere Janaf preslušavane su snimke tajno snimljenih razgovora. Osim njih trojice još su optuženi Siniša Klobučar i Ljubomir Perušić, a kada je u veljači počelo suđenje, svi su zanijekali krivnju. Grgić je upravo osvojio još jedan gradonačelnički mandat na čelu Nove Gradiške, pobijedivši u prvom krugu s gotovo 60 posto. Pobijedio je kao nezavisni, no u inkriminirano vrijeme je bio u SDP-u, a bio je i saborski zastupnik te stranke. Barišić je bio saborski zastupnik HDZ- a i njihov gradonačelnik Velike Gorice, no sada više nije politički aktivan.

Grgića i Barišića i Peteka, EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navedeno je u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

U tajno snimljenim razgovorima koji su preslušavani u sudnici Petek razgovara kako planira izaći na natječaj u suradnji s još dvije tvrtke, no jedna od njih Energy plus potpisala je samostalno ugovor s HEP-om pa se Petek osjeća izdanim.

- Nisam te ja odmakao, forsirao sam tebe. Tražiš od mene potvrdu koju nemam - govori Zvonko Maras Peteku.

Maras je u ovom postupku također bio optužen no priznao je krivnju i nagodio se s EPPO-om.

- Zakaj nisi išao s nama? - pita Petek.

- Ne odlučujem ja - odgovara mu Maras.

- Kak ne, kaj nisi ti gazda? - govori Petek.

- Blokiran sam. Imam deset milijuna tamo - pokušava mu objasniti Maras zašto je išao s HEP-om na natječaj.

Petek traži način da se natječaj poništi.

- Imaj mu*a i poništi ovo, onda si frajer - govori Petek Gordanu S., s čijom je tvrtkom, kao i s Energy plusom također planirao izaći na natječaj na rasvjetu.

- Trajat će godinu dana - odgovara mu Gordan S.

- Koliko traje, traje, ja ću ti platiti - govori mu Petek.

- S kim si složio priču, s direktorom? Tri riječi da sutra napišem u novinama smijenjeni su. Nek se izvlače, naveli su me na tanak led, poništavamo - ljuti se Petek, a iz razgovora nije jasno je li i što poduzeo kako bi se natječaj poništio.

Petek govori i da ugovor treba potpisati prije natječaja te se pita što se čeka.

- Oni su mene odj**ali, neću ja to pustiti. Bilo bi dobro da zoveš jer ako to ne učiniš nećeš ti dobiti posao, neću ja dobiti, ni nitko. Nemreš mijenjat stolice. Taj projekt radimo pola godine Gordan, ti, ja i Miro. Otišao si tamo i potpisao, trebao si reći, dečki ja imam tim - pojašnjava Petek Marasu.

- Ja sam 95 posto napravili, sve se svalilo na mene odgovara Maras.

- Imaš 24 sata vremena da me vratiš u priču, da mi budemo izvođači, ja sam za tebe išao do ministra, a kaj si ti za mene. Meni ne treba taj posao, ali nemre od mene netko radit budalu - kaže Petek pa dodaje da je on "svim mastima premazan".

Prema optužnici, EPPO tereti Grgića da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobio poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900.000 eura. Od tog iznosa 562.000 eura bilo je financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a vrijednost drugog projekta bila je 700.000 eura, od čega je 85 % bilo financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je nakon manipulacije postupkom javne nabave dodijeljen Petekovim tvrtkama, a on se tereti da je Grgiću platio dogovoren iznos mita. Takvim postupcima Kohezijski find EU oštećen je 53.000 eura, a Grad Nova Gradiška za 32.500 eura. Što se tiče solarne elektrane, odluka da Petekove tvrtke dobiju taj posao nije realizirana, jer su svi uključeni u priču uhićeni.

Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 14 milijuna eura, od čega je 67,34 bilo financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok je vrijednost drugog projekta bila sedam milijuna eura, a projekt je bio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.