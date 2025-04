Suđenje Peteku, Grgiću i Barišiću: "Dragi gradonačelniče, samo pitam da ti onaj smuđ ne bu pobegel..."

Kako je prema navodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), Krešo Petek, dogovarao s Draženom Barišićem, bivšim HDZ-ovim gradonačelnikom Velike Gorice i Vinkom Grgićem, bivšim SDP-ovim gradonačelnikom Nove Gradiške, da upravo njegovo tvrtka dobije poslove u tim gradovima koji su financirani sredstvima iz EU fondova, zabilježeno je na snimkama tajno snimljenih razgovora. A te snimke su sastavni dio EPPO-ove optužnice i dio dokaznog materijala koji se izvodi tijekom suđenja koje im traje na zagrebačkom Županijskom sudu. Suđenje im je počelo u veljači ove godine i svi niječu krivnju. Barišić više nije u politici, a Grgić koji više nije u SDP-u, još je gradonačelnik Nove Gradiške, kao nezavisni kandidat i najavio je kandidaturu i na predstojećim lokalnim izborima.

Grgića, Barišića i Peteka, EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, koji su financirani iz EU fondova, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navedeno je u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

Grgić se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobiti poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete. EPPO smatra da te navode optužnice dokazuju i tajno snimljeni razgovori, a među njima i onaj kojeg su Petek i Grgić vodili 1. srpnja 2020. u 19.20. Grgić je u to vrijeme bio u kampanji za lokalne izbore pa mu se Petek obraća:

- Dragi gradonačelniče... Moje duboko poštovanje... Samo pitam da ti onaj smuđ ne bu pobegel..... - kaže Petek Grgiću.

EPPO inače smatra da je smuđ šifra za mito.

- Neće, neće, brate... j... ga, kampanja mi je. Ne znam gdje nisam, od televizije, pa radija. Danas si me zvao... na radiju sam bio - odgovara Grgić.

- Dobro, ja sam mislil drugi tjedan jer bi moral radi ovoga kaj smo razgovarali malo si popričat... - kaže mu Petek.

- Dobro - odgovara mu Hrgić.

Petek tijekom razgovora spominje i "onaj drugi deal", pa mu Grgić opet kaže:

- Dobro, dobro - nakon čega dogovaraju sastanak za iduću srijedu.

Petek je komunicirao i s drugim akterima tog natječaja, a jedan od njih je i Zvonko Maras, čija je tvrtka Solarna tehnologija, zajedno s Elektrocentrom Petek trebala ići na natječaj u Novoj Gradišci. Iz njihovih tajno snimljenih razgovora, smatra EPPO, proizlazi da zajedno dogovaraju kako da pobjede na tom natječaju pa tako Petek kaže Marasu:

- ... Možemo za Gradišku izvuć dokumentaciju i nametat unutra sve ono što nam treba... To bi trebal dati nam te reference... sad moramo ubacit tvoje reference unutra i naše inženjere... - kaže Petek.

- Hoćemo bodovati.... ajd to ćemo danas vidit. Ja ću poslat ovo za reference... imamo tri stvari koje se boduju, jedno je cijena, drugo je... - odgovara mu Maras.

No Petek ga prekida i kaže:

- Ti pošalješ kaj imaš Ivanu, a Ivan će nametat ono kaj mi imamo.

Što se tiče pročistača u Velikoj Gorici, među tajno snimljenim razgovorima je i onaj kojeg je 10. prosinca 2019. Petek vodio s Tomislavom Mastenom, u to vrijeme potpredsjednikom HDZ-a Zagrebačke županije. Petek ga zove i obavještava da će se naći s Barišićem, nakon čega bi se sva trojica trebali naći u nekom restoranu.

- Mogu ja doći kada vi riješite poslovni dio - kaže Masten.

- Mi ćemo to riješiti za 15 minuta. Nemamo mi nekaj ekstra.... ali budućnost je pred nama - odgovara Petek, a taj razgovor se po EPPO-u, odnosi na dogovore oko velikogoričkog pročistača.