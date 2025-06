Pet zatvorenika u teškom stanju jer su paležom madraca tjerali - stjenice!?

Pet osoba, "stanovnika" splitskog zatvora na Bilicama, po zadnjim informacijama, bori se za život, što je posljedica požara koji je 9. lipnja u 21.30 izbio u jednoj od ćelija 3. odjela zatvora. A uzrok požara je - palež madraca, kako bi se zatvorenici riješili - stjenica. I stjenice i prenapučenost zatvora na Bilicama, jer u ćeliji u kojoj bi trebala biti četvorica zatvorenika/pritvorenika bila su njih devetorica, nisu neka novost. Na teške uvjete života u tom zatvoru godinama upozoravaju i pravosudni policajci koji tamo rade i pritvorenici i zatvorenici koji u njemu borave. No za to na što upozoravaju, nitko previše ne haje. Dok se ne dogodi neko zlo. A zlo se sada dogodilo u zatvoru u kojem čudne smrti zatvorenika i pritvorenika, predoziranja, međusobne tučnjave, unosi zabranjenih stvari, mobitela.... nisu neka novost. Kao ni najezda stjenica ili pojava svraba (šuge) kao što je bilo 2023.

Eksplozivna mješavina

No nakon svakog incidentna samo se traži Pedro koji će visjeti, a problem se ne rješava. I tako godinama. Nakon požara u splitskom zatvoru, oglasili su se i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i policija i Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH), dok je ministar Damir Habijan pohitao u Split. On je lani najavio gradnju pet novih zatvora i kaznionica, koji bi trebali u narednim godinama rasteretiti postojeći zatvorski sustav. Samo problem je što se gradnja novih zatvora i kaznionica planira i obećava godinama, a dok se oni ne izgrade imamo to što imamo. Eksplozivne mješavine nezadovoljstva i djelatnika i zatvorenika u kojima su raznorazni incidenti i surova stvarnost i neminovnost.

Kako uistinu funkcionira hrvatski penalni sustav možda se najbolje vidi iz priopćenja SPPH-a u kojem se ističe da je veća katastrofa spriječena zahvaljujući brzoj i hrabroj intervenciji pravosudnih policajaca Zatvora u Splitu.

- Bez neke veće zaštitne opreme pravosudni policajci su intervenirali u jednoj sobi zatvora, ugasili požar ne čekajući dolazak vatrogasca. Tako spasili su živote zatvorenika te spriječili da se požar proširi i učini veliku materijalnu štetu. Izložili su bez velikog razmišljanja, svoje živote. O detaljima incidenta u Zatvoru u Splitu nećemo jer istraga događaja još uvijek traje. Moramo istaknuti da su vrlo brzo u zatvor došli nadređeni službenici Središnjeg ureda, Uprave za zatvorski sustav, prije svega da daju podršku pravosudnim policajcima - kažu iz SSPH.

Što se tiče samog požara, po neslužbenim informacijama, inicijator tog događaja bio je Ante Vučak Australac, koji je i sam teško opečen. Osim njega teško je opečen i jedan strani državljanin. Uglavnom, po onom što je do sada poznato, Vučak je u pokušaju da se riješi stjenica, s kojim se splitski zavor bori od 2023. i to očito neuspješno, pomislio da bi bilo dobro zapaliti madrac. No nije vodio računa da je riječ o madracima starijeg tipa koji su napunjeni slamom, pa se vatra nekontrolirano i brzo proširila. Čim je požar izbio, pravosudni policajci izveli su pritvorenike iz ćelije te su počeli gasiti požar. Vatra je uskoro stavljena pod nadzor, a pozvani su Hitna pomoć i vatrogasci. Do dolaska Hitne pomoći ozlijeđenim pritvorenicima pomoć su pružali pravosudni policajci, nakon čega su transportirani u KBC Split – Firule gdje je dio njih hospitaliziran, a dio je nakon obavljenog pregleda vraćen u zatvor u Split. Konkretnije, među 10 ozlijeđenih bio je jedan pravosudni policajac i devet zatvorenika. Iz bolnice su nakon ukazane liječničke pomoći u zatvor vraćena četvorica, dok su šestorica ozlijeđenih zadržana na liječenju. Od njih šestorice, petorica su životno ugrožena, a među njima po neslužbenim informacijama i Vučak, čije je ime dobro poznato na splitskoj kriminalnoj sceni.

Vučak je optuživan zbog droge, da je član kriminalne organizacije Željka Raića, (čije su fotografije iz zatvora snimljene prokrijumčarenim mobitelom svojevremeno bile predmet još jedne istrage, op.a), zbog iznude vlastitog odvjetnika... Na Bilicama je ponovo završio polovinom svibnja i to zato što je malo žešće "slavio" izlazak iz tih istih Bilica. U istražnom zatvoru je tada završio zbog sumnje da je u jednom noćnom klubu napao i teško ozlijedio dvojicu mladića. Bio je optužen i za pokušaj ubojstva Joze Čabraje, još jednog poznatog lica iz novinskih crnih kronika, a u Australiji, u kojoj je živio, Vučak je bio osuđen na šest i pol godina zatvora jer je kao 18-godišnjak na dogovorenu tučnjavu dviju skupina mladića došao s mačetom, što je rezultiralo smrću jedne osobe i ranjavanjem druge. Nakon što je odslužio veći dio te kazne, iz Australije je došao u Split i od tada mu se ime stalno pojavljuje u novinskim crnim kronikama u kontekstu razračunavanja među pripadnicima raznih kriminalnih grupacija u Splitu, Kaštelima i Solinu.

Iako se za sada smatra da je do požara došlo jer je Vučak zapalio madrac zbog stjenica, s obzirom tko je on, policija će sigurno istraživati i neke druge mogućnosti. Poput one da uzrok požara nisu bile stjenice, već da je netko možda pokušao ubiti Vučka. Unutar i van Bilica on vjerojatno ima više nego dovoljno neprijatelja, pa policija sigurno tijekom kriminalističkog istraživanja neće zanemariti ni tu mogućnost. Uostalom, ne bi bilo prvi put da su se pripadnici suprotstavljenih kriminalnih skupina razračunali u nekom hrvatskom zatvoru. No do sada su u takvim obračunima uglavnom bile korištene šake, stolice ili neko oružje, prokrijumčareno ili izrađeno unutar zatvora.

A što se općenito života u hrvatskim zatvorima i kaznionicama tiče, ono je godinama teško pa i katastrofalno, na što u svojim godišnjim izvješćima upozorava i pučka pravobraniteljica. U onom za 2024., navedeno je da je lani u hrvatskim zatvorima i kaznionicama boravile 16.803 osobe što je 2370 osoba više no 2023.

Najgore u Zadru

Popunjenost sustava iznosila je 125 posto, a u zatvorenim uvjetima je dosezala i do 141 posto. Upravitelji zatvora problem s prostorom rješavaju prenamjenama drugih prostorija u ćelije, pa se u nekim zatvorima tavanski prostori pretvaraju u ćelije. Najgora situacija lani je bila u Zatvoru u Zadru u kojem je popunjenost bila 211 posto, Zatvoru u Karlovcu koji je bio popunjen 205 posto te Zatvoru Varaždinu s popunjenošću od 195 posto. Zatvorenici i pritvorenici žale se zbog uvjeta života jer spavaju na podu, često se događa da je WC od kreveta udaljen jedva metar, nemaju privatnosti, a žale se i na neadekvatnu zdravstvenu skrb jer u zatvorskom sustavu nedostaje liječnika, na preglede se, kao i van zatvora, čeka mjesecima...

Iz izvješća Ureda pučke pravobraniteljice proizlazi da ponegdje devet zatvorenika zna dijeliti sobu od 19 kvadrata, a bilo je primjera i gdje je 20 osoba bilo smješteno u 42 kvadrata. U oba slučaja sve te osobe dijele i jedan sanitarni čvor koji je je smješten u - ćeliji. Ako je riječ o pritvorenicima, oni u u tim ćelijama provedu 22 sata, dok je zatvorenicima ipak život malo lakši jer tijekom dosluženja kazne mogu raditi unutar zavora. Zbog uvjeta u zatvorima Hrvatska je često na meti Europskog suda za ljudska prva (ESLJP), koji zatvorenicima zbog nehumanih uvjeta u životu i kršenju njihovih prava u pravilu dodjeljuje odštete od nekoliko tisuća eura. U kontekstu svega toga, zapravo nije ni čudo što je Vučak paljenjem madraca htio istjerati stjenice i poboljšati si uvjete života u zatvoru. No čudo je i to pravo, što nije bilo mrtvih glava. Za sada.