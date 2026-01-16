Pesimizam u Norveškoj: ‘Ovo se više ne može zaustaviti, Trump uzima Grenland’

Norveški institut Fridtjofa Nansena, istraživačka ustanova usmjerena na međunarodnu politiku u području okoliša, klime, energetike te arktičke bioraznolikosti, u četvrtak je organizirao konferenciju posvećenu pitanju kako Danska i Europa mogu odgovoriti na pritiske Donalda Trumpa te kolika je stvarna opasnost od vojne intervencije na Grenlandu, prenosi norveški dnevnik Dagbladet.

Ton rasprave bio je daleko od optimističnog. Ravnatelj instituta Iver Neumann iznio je procjenu prema kojoj je aneksija Grenlanda od strane SAD-a realna mogućnost. „Trump nema ni trunke diplomatske vještine u sebi. Razmišlja kao magnat nekretnina i stalno traži nove ljude kojima će oderati kožu“, rekao je Neumann.

Prema njegovu mišljenju, američki predsjednik si nakon svega više ne može dopustiti povlačenje. „Pokret MAGA traži i očekuje nasilnika i snažnog muškarca kao predvodnika. Trump nema izlaza. Treba biti spreman na najgore“, upozorio je.

Sudionici su se dotaknuli i norveškog arhipelaga Svalbard, koji je hrvatski predsjednik Zoran Milanović ranije spomenuo kao potencijalno zanimljiviju metu od Grenlanda. U Norveškoj, međutim, u tom kontekstu prije svega strahuju od Rusije.

Na konferenciji je iznesena bojazan da bi američki interes za Grenland mogao potaknuti ruskog predsjednika Vladimira Putina na jače posezanje za Svalbardom. Neumann smatra da Kremlju odgovara scenarij u kojem tri globalne sile, Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija, dijele svijet na interesne zone.

Voditelj istraživanja Andreas Østhagen upozorio je na sigurnosne rizike takvog razvoja događaja. „Svalbard je tempirana bomba koja neće nužno odmah eksplodirati, ali bi mogla eksplodirati ako situacija na Grenlandu eskalira. Ako se transatlantsko sigurnosno jamstvo dodatno pogorša, odnosno ako se pokaže da nam SAD neće priskočiti u pomoć, Europa neće imati dovoljno kapaciteta da se obrani“, rekao je Østhagen.

U međuvremenu, u Danskoj boravi izaslanstvo američkog Kongresa, što se tumači kao znak potpore Kopenhagenu u trenutku pojačanog pritiska predsjednika Donalda Trumpa da SAD preuzme Grenland. Jedanaest članova delegacije tijekom posjeta treba se sastati s danskim parlamentarcima, premijerkom Mette Frederiksen te grenlandskim premijerom Jensom-Frederikom Nielsenom.

Posjet slijedi samo nekoliko dana nakon što razgovori na visokoj razini u Washingtonu nisu uspjeli odvratiti Trumpa od njegovih planova. U sastavu kongresne delegacije nalaze se senatori i zastupnici Zastupničkog doma poznati kao snažni zagovornici NATO-a.

Izaslanstvo predvodi senator Chris Coons, koji je ranije ovog tjedna poručio da se „moramo više približiti svojim saveznicima, a ne ih udaljavati“. Premda su Coons i većina članova delegacije demokrati i politički protivnici Trumpa, u skupini su i republikanski senatori Thom Tillis i Lisa Murkowski.