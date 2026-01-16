Naši Portali
BITKA ZA GRENLAND

Italija ismijala europsku misiju na Grenlandu dok Trump prijeti zauzimanjem otoka

Rome, Chamber of Deputies, communications from the Minister of Defense on the extension of aid to Ukraine.
Foto: STEFANO CAROFEI
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
16.01.2026.
u 17:30

Trump želi preuzeti Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za sigurnost SAD-a zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.

Italija je odbila pridružiti se europskoj misiji na Grenlandu, a ministar obrane te zemlje Guido Crosetto otvoreno je ismijao tu inicijativu, dok rastu tenzije između Europe i SAD-a zbog namjere američkog predsjednika Donalda Trumpa da zauzme taj arktički otok, prenose u petak mediji.

„Grenland. Pitam se zašto. Putovanje?“, rekao je u petak u Rimu. „Petnaest Talijana, 15 Francuza, 15 Nijemaca - zvuči kao početak vica“, rekao je Crosetto o europskoj misiji.

Ovaj tjedan neke europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za što je talijanski ministar obrane rekao da ne razumije.

Trump želi preuzeti Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za sigurnost SAD-a zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala. Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje. 

Donald Trump Italija Grenland

