Nije do vas: Pala društvena mreža X, 45 000 korisnika prijavilo problem

X, platforma koja je ranije bila poznata kao Twitter, u petak je doživjela veliki globalni prekid rada, zbog čega tisuće korisnika nisu mogle pristupiti toj društvenoj mreži. Umjesto uobičajenog sadržaja, posjetitelje web-stranice i mobilnih aplikacija dočekali su prazni zasloni i poruke o pogrešci.

Downdetector, platforma koja prati internetske prekide rada, u trenutku prekida zabilježila je najmanje 45.000 prijava problema vezanih uz X, javlja Variety. Korisnici nisu mogli vidjeti svoju vremensku liniju niti druge objave. Prema podacima s te stranice, prijave problema naglo su porasle oko 15 sati, uz veliki skok korisničkih pritužbi. Činilo se da je prekid ozbiljniji od prethodnih, kod kojih bi se stranica učitala, ali bez prikaza objava.

Downdetector osim X-a, javlja probleme i kod Amazona, OpenAI-a, Groka, Cloudflarea, Amazona i Verizona.