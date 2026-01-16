VIDEO Burno u Bijeloj kući, dijeli se izjava Trumpove glasnogovornice: Pogledajte što je sve rekla

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, već se više puta žestoko obrušila na novinare, a novi incident dogodio se tijekom brifinga u četvrtak. Ona se, naime, sukobila s novinarom oko ubojstva žene iz Minneapolisa. Podsjetimo, agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) smrtno je ustrijelio 37-godišnjakinju. Niall Stanage, kolumnist za The Hill, upitao je Leavitt radi li agencija sve ispravno, a ona ga je nazvala pristranim novinarom s ljevičarskim mišljenjem i ljevičarskim plaćenikom, prenosi Newsweek.

"Ranije ste branili agente ICE-a općenito, a ranije je ministrica domovinske sigurnosti [Kristi] Noem govorila medijima i rekla, između ostalog, da oni 'rade sve ispravno'. 32 osobe umrle su u pritvoru ICE-a prošle godine, 170 američkih državljana pritvoreno je od strane ICE-a, a Renee Good je ustrijeljena u glavu i ubijena od strane agenta ICE-a. Kako to izjednačava s time da oni rade sve ispravno?“, upitao je Stanage.

.@PressSec absolutely nukes a Fake News loser:



"You're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist... You and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist — you shouldn't even be sitting in that seat." pic.twitter.com/ebZzHj7hPs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 15, 2026

"Zašto je Renee Good nažalost i tragično ubijena?", upitala je glasnogovornica novinara te potvrdila kako želi njegovo mišljenje. On je tada rekao: "Jer je agent ICE-a djelovao nepromišljeno i ubio ju je neopravdano.“ Leavitt je tada optužila novinara da je pristrani novinar s ljevičarskim mišljenjem i ljevičarski plaćenik.

"Vi niste novinar, vi se ovdje pretvarate kao novinar. I to je tako jasno iz premise vašeg pitanja. Vi i ljudi u medijima koji imaju takve pristranosti, ali se pretvarate da ste novinar, ne biste ni trebali sjediti na tom mjestu. Ali, vi se pretvarate da ste novinar, a vi ste ljevičarski aktivist. I pitanje koje ste upravo postavili i vaš odgovor dokazuju da ste pristrani. Trebali biste izvještavati o činjenicama. Trebali biste izvještavati o slučajevima", kazao je Leavitt.

Mnogi konzervativci pohvalili su njezin odgovor, dok su novinari i drugi stali u Stanageovu obranu, napomenuvši kako je glasnogovornica tražila njegovo mišljenje. "Gledati to uživo bilo još bolje nego gledati online. Karoline Leavitt je toliko dobra u svom poslu", ustvrdila je Riley Gaines, voditeljica Fox Newsa i desničarska aktivistica. S druge strane, novinar Mehdi Hasan pohvalio je Stanagea što postavlja važna pitanja, dodavši da to ne radi dovoljno ljudi u prostoriji za brifinge Bijele kuće.