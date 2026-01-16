Naši Portali
GOFUNDME DONACIJE

Radnik vrijeđao Trumpa u Fordovoj tvornici: Dobio suspenziju, u 24 sata donirano mu 800.000 dolara

U.S. President Trump visits Ford production center in Dearborn
Evelyn Hockstein/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
16.01.2026.
u 16:51

Za Fordova radnika koji je suspendiran nakon dovikivanja Trumpu na GoFundMe kampanjama skupljeno više od 800.000 dolara

Zaposlenik Forda koji je suspendiran nakon što je vrijeđao predsjednika Donalda Trumpa izazvao je val podrške prikupljanjem sredstava putem crowdfundinga. Donacije putem GoFundMe-a, ukupno preko 800.000 dolara u manje od 24 sata, stižu nakon što je radnik Fordove linije, TJ Sabula, za The Washington Post izjavio da je dobacivao Trumpu tijekom predsjednikovog posjeta njegovom radnom mjestu.

Trump je u utorak posjetio tvornicu u Michiganu gdje proizvođač automobila proizvodi svoj najprodavaniji pickup pune veličine F-150. Kratki posjet imao je za cilj istaknuti predanost Bijele kuće obnovi američke proizvodnje. Videozapis s događaja koji je dobila stranica TMZ prikazuje Trumpa kako gestikulira nakon što je netko viknuo "pedofilski zaštitnik" - za što je Sabula kasnije tvrdio da je to on - u očitoj referenci na odgađanje Bijele kuće u objavljivanju cjelovitih Epsteinovih dosjea. Vidi se kako predsjednik diže srednji prst nakon primjedbe i izgovara psovku.

Ključne riječi
Ford Donald Trump GoFundMe

Čini se da već imate pristup!