Radnik vrijeđao Trumpa u Fordovoj tvornici: Dobio suspenziju, u 24 sata donirano mu 800.000 dolara

Zaposlenik Forda koji je suspendiran nakon što je vrijeđao predsjednika Donalda Trumpa izazvao je val podrške prikupljanjem sredstava putem crowdfundinga. Donacije putem GoFundMe-a, ukupno preko 800.000 dolara u manje od 24 sata, stižu nakon što je radnik Fordove linije, TJ Sabula, za The Washington Post izjavio da je dobacivao Trumpu tijekom predsjednikovog posjeta njegovom radnom mjestu.



Trump je u utorak posjetio tvornicu u Michiganu gdje proizvođač automobila proizvodi svoj najprodavaniji pickup pune veličine F-150. Kratki posjet imao je za cilj istaknuti predanost Bijele kuće obnovi američke proizvodnje. Videozapis s događaja koji je dobila stranica TMZ prikazuje Trumpa kako gestikulira nakon što je netko viknuo "pedofilski zaštitnik" - za što je Sabula kasnije tvrdio da je to on - u očitoj referenci na odgađanje Bijele kuće u objavljivanju cjelovitih Epsteinovih dosjea. Vidi se kako predsjednik diže srednji prst nakon primjedbe i izgovara psovku.