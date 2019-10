Odbijena optužba protiv Pernara za “SDP, lopovi”

Ivan Pernar kojem nije problem zastupničku dužnost svesti na klauna kako bi ukazao na stanje u pravosuđu, i sam je profitirao od stanja protiv kojeg se buni. Općinski sud u Rijeci u ponedjeljak je na e-oglasnoj ploči objavio kako je odbijena optužba protiv njega i još osmero živozidaša, pa i Ivana Vilibora Sinčića – zbog zastare.

Tko je kriv, Živi zid ili sud?

Naime, proteklo je više od četiri godine od 9. rujna 2015. kad su u Rijeci, tada kao udruga Živi zid, u tijeku deložacije na ulazu u zgradu desetak minuta galamili “SDP lopovi, Obersnel lopove”. Kako su se odbili razići, policajci su ih počeli legitimirati. Tada su oni pobjegli u stan žene koju je trebalo deložirati pa su iz njega izneseni. Sada je Ivan Pernar dobio priliku da na svom slučaju analizira zašto sud četiri godine nije uspio procesuirati ne odveć složen prekršajni slučaj. Jesu li optuženici tomu krivi ili nemar i sporost suda?

Pernar je negodovao što u nekim ozbiljnim slučajevima sudske rasprave još nisu zakazane, dok je on pozvan na prvo ročište zbog ispisivanja grafita na pročelju zgrade. Možda za slučaj riječke zastare nije znao. U četiri godine jedino se promijenilo to što sada policija prekršajno tretira one koji nose majicu “HDZ lopine”. Proteklog vikenda za prosvjeda “Pravda za djevojčicu” dvojica članova Pernarove stranke bila bi i privedena jer su nosili majice koje im je Pernar dao, da taj postupak policije (a ne majice), nije uznemirio građane koji su stali u obranu prava mladića da iskazuju svoj politički stav.

Sporne majice zapravo prvi je dao izraditi mladi Porečanin, tada 18-godišnji Marko Starčić, izražavajući revolt što je dobio prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira jer je u kolovozu 2017. pri izlasku premijera Andreja Plenkovića iz gradske vijećnice, vikao: “HDZ lopovi, lopine!” Prekršajni sud u Pazinu lani u travnju oslobodio je mladića. Ljetos na Korčuli stariji mještanin optužen je za narušavanje javnog reda i mira jer je Plenkoviću vikao “Dobro došao, ćaća” pa je Kuća ljudskih prava ustala u obranu slobode govora i prosvjeda. Aktivist Zoran Erceg je za otkrivanja spomenika prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu vikao “Tuđman je zločinac” pa je prekršajno nepravomoćno uvjetno osuđen na 15 dana zatvora i jednogodišnju zabranu približavanja spomeniku.

Što to treba premijeru, HDZ-u...? Plenković je u jeku slučaja mladog Starčića lakonski rekao: “Zakon se mora provoditi.”

Dakako, nije lako trpjeti takve riječi, ali i to je posao političara. Europski sud za ljudska prava nesklon je zaštiti političara i dužnosnika, od kritike pa i teških riječi uperenih protiv države, vlade i drugih državnih institucija. U slučaju Thorgeir Thorgeirson protiv Islanda sud je u kontekstu javne rasprave o policijskoj brutalnosti slobodom govora obuhvatio i sintagmu “divlje zvijeri u uniformi”, jer kažnjavanje može obeshrabriti otvorenu raspravu o temi od javnog interesa.

Prekršaj je buka, a ne sadržaj

Savezni ustavni sud Njemačke je 2016. slobodom govora zaštitio i javno izlaganje za policiju uvredljivog akronima “ACAB” obrazlažući kako nema potrebe za zaštitom neodređene skupine, sve dok “kolektivna uvreda” nije “individualizirana”, uperena prema određenim pojedincima koji se mogu identificirati.

Mogao je Obersnel tražiti zaštitu, ali pitanje je bi li je dobio kao gradonačelnik i političar. Živozidaši su mogli prekršajno odgovarati zbog buke i ponašanja, a ne i zbog “SDP, lopovi”. Naša policija ne odustaje od pristupa s političkim konotacijama, očito dok osuda u takvom slučaju ne dođe do Ustavnog suda ili ESLJP-a. I da, onda tako i svaki ZDS treba prepustiti ocjeni suda.