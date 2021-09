Penava postao član Domovinkog pokreta: Ide li na mjesto predsjednika?

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava postao je član Domovinskog pokreta. Penava će o svome učlanjenju u Domovinski pokret govoriti na konferenciji za novinare koja je zakazana za sutra u 15.30 sati.

Učlanjenje Penave značiti će vjerojatno i gašenje političke stranke Nezavisna lista Ivan Penava kojoj je on i predsjednik. Ostaje da se vidi kako će se postaviti i članstvo Penavine stranke ali kako se radi o strankama koje su i do sada surađivale i imale dobre odnose za očekivati je da će i preostali članovi pristupiti Domovinskom pokretu. Na ovaj način Penavi se otvara i mogućnost da postane i predsjednik Domovinskog pokreta.

Naime, glavni preduvjet za nasljednika Miroslava Škore je da kandidat bude i član Domovinskog pokreta. Od utorka će i to biti riješeno. Penava je do sada na sve upite o mogućem preuzimanju Domovinskog pokreta govorio kako on na tu temu ne želi govoriti dok ne bude riješena situacija unutar te stranke.

Redovito je isticao kako je u dobrim odnosima sa Škorom kao i Miroslavom Radićem kao i da su programi stranke kojoj je on na čelu kao i Domovinskog pokreta vrlo slični. Poznato je i kako je Penava bio nositelj izborne liste Domovinskog pokreta u 5. izbornoj jedinici ali također kao nezavisni kandidat.

Na subotnjoj obljetnici Vukovarske bitke Penava je najavio kako će odluku o svojim daljim koracima, kada je riječ o Domovinskom pokretu, donijeti idućih dana. Mogućnost da Penava preuzme čelo Domovinskog pokreta, unutar kojega su odnosi posljednjih tjedana narušeni, istucana je u više navrata.

Govorilo se pri tome kako je on jedan od najprisutnijih političara u javnosti i osoba koja je po mnogo toga bliska Domovinskom pokretu kao i osoba koja je pobijedila na prošlim lokalnim izborima. Ostaje da se vidi kako će poslije svega funkcionirati stranka ali i Grad Vukovar.