Par se vratio s medenog mjeseca, jedva su prepoznali kuću: 'Pa šta je ovo?!'

Kada su se Jenny i Jonathan Minger vratili s medenog mjeseca iz Meksika u Englesku, jedva su čekali da stignu kući.

Međutim, jedva da su prepoznali svoj dom kada su stigli u grad Alsager budući da je cijela kuća bila umotana u plastičnu foliju roze boje.

Folijom je čak bio prekriven i njihov automobil koji je stajao parkiran ispred kuće.

Newlyweds return from honeymoon to find their house looking like this https://t.co/hYtd2gVA0T pic.twitter.com/IfU1XKiR89