Papa Lav stiže u Bejrut: Znak nade za zemlju na rubu izdržljivosti

Papa Lav XIV. danas stiže u Libanon u trenutku kada je ta mala, ali geopolitički presudna zemlja na rubu izdržljivosti. Njegov dolazak u Bejrut u 14.45 nije samo diplomatski događaj, nego snažan simbolički čin koji nosi poruku nade, pomirenja i duhovne potporne zemlji iscrpljenoj dugogodišnjim krizama. Nakon što je svoj prvi međunarodni put započeo u Turskoj, Papa sada ulazi u srce Levanta, u državu koja je povijesno bila model multireligijskog suživota, a danas se bori s posljedicama ekonomskog kolapsa, urušenih institucija, odljevom mladih i gotovo svakodnevnim napadima s juga. Neposredno po dolasku sastat će se s predsjednikom, premijerom i predsjednikom parlamenta, čime se naglašava važnost Libanona za Vatikan, ali i pokušaj da se podrži politički sustav koji je pred pucanjem.

Bejrut je uoči posjeta dočekao Papu s vatikan­skim i libanonskim zastavama, jumbo plakatima i transparentima na kojima se ističe jedna riječ: mir. U zemlji gdje se kršćani i muslimani vijekovima međusobno isprepliću, ali gdje su povjerenje i sigurnost već dugo narušeni, poziv na mir ima posebnu težinu. Libanon je od 2019. uronjen u katastrofalnu ekonomsku krizu, valuta je izgubila gotovo svu vrijednost, javne službe su se raspale, a nezaposlenost i siromaštvo obuhvatili milijune. Mladi, uključujući i kršćane koji tradicionalno nose političku odgovornost u zemlji, masovno emigriraju. Upravo zato odabir da Papin prvi međunarodni posjet bude posvećen Libanonu djeluje kao poruka ohrabrenja u trenutku kolektivnog umora i beznađa.

Tijekom dvodnevnog posjeta Papa će pohoditi ključne kršćanske lokacije, ali i mjesto razorne eksplozije u bejrutskoj luci, gdje je prije pet godina poginulo 220 ljudi, a stotine tisuća ostalo bez krova nad glavom. Tamo će u utorak moliti pred 120.000 ljudi. To je najemocionalniji dio njegova itinerara i jedini događaj zatvoren za medije – intima koja simbolizira dubinu tragedije i bol koji Libanon još nosi. Osim toga, Papa će predvoditi veliku misu na obali Bejruta, gdje se očekuje golemi broj vjernika, ali i ljudi svih vjera koji u njegovu poruku polažu fragilnu nadu da bi možda mogla donijeti makar mali pomak.

Središnji političko-društveni događaj bit će susret kršćanskih i muslimanskih vođa u centru Bejruta. Taj susret, u tradiciji odnosa između Vatikana i Libanona, naglašava viziju multireligijskog suživota kao temeljne vrijednosti. Rečenica koju je izgovorio papa Ivan Pavao II. tijekom svog posjeta 1997. – “Libanon nije samo zemlja, Libanon je poruka” – i danas odzvanja u političkom prostoru. Posebno zato što zemlja posljednjih godina, unatoč povijesti dijaloga, živi u sjeni unutarnjih razdora, izraelskih napada, političkih blokada i međunarodnog pritiska. Papa Franjo je godinama želio posjetiti Libanon, osobito nakon eksplozije 2020., ali to nije mogao zbog zdravstvenih poteškoća. Posjet Lava XIV. sada je i ispunjenje te neispunjene želje.

Vlasti su uvele izvanredne sigurnosne mjere, proglasile ponedjeljak i utorak neradnima i blokirale ključne ulice radi Papinog kretanja. Sigurnosni rizik je velik, ne samo zbog regionalnih napetosti, nego i zbog mogućnosti unutarnjih incidenata. Sve će kulminirati velikom misom u utorak navečer, koja bi trebala postati svojevrsni duhovni vrhunac posjeta i kolektivni trenutak sabranosti u gradu koji još uvijek nosi ožiljke.

Hezbollah je povodom dolaska objavio opsežnu poruku dobrodošlice, pomirljivog tona. Organizacija pozdravlja Papin dolazak ističući Libanon kao civilizacijsku vezu između kršćanstva i islama, te upozorava da globalni sukobi proizlaze iz pohlepe, dominacije i kršenja prava drugih. U poruci posebno ističu tragediju Gaze, dugotrajno stradanje Palestinaca i vlastitu povijest otpora izraelskoj okupaciji. Govore o kontinuiranim napadima na libanonski jug, izraelskim ambicijama nad vodnim i plinskim resursima, te potrebi da Libanon očuva suverenitet. Poruka završava naglašavanjem predanosti suživotu, konsenzualnoj demokraciji i odbacivanju stranog uplitanja koje, prema njihovim riječima, pokušava nametnuti skrbništvo nad libanonskim institucijama i odlukama.

U ovakvom kontekstu Papin posjet dobiva značenje koje nadilazi simboliku. On dolazi u trenutku kada se Libanon nalazi na povijesnoj prekretnici: između mogućnosti obnovljenog dijaloga i opasnosti od novog velikog rata. Njegove poruke,o miru, suživotu, ljudskom dostojanstvu i pravednosti, možda neće promijeniti političku realnost preko noći, ali bi mogle utjecati na atmosferu, potaknuti ozbiljnije razgovore među libanonskim čelnicima i donijeti stanovnicima barem kratkotrajni osjećaj da nisu zaboravljeni. Dok Bejrut dočekuje Papu, osjećaj je mješavina straha, nade i opreza,ali i svjesnosti da svaki trenutak pažnje svjetske javnosti može biti početak nečega boljeg.