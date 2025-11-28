Naši Portali
VIŠEDNEVNI POSJET TURSKOJ I LIBANONU

Lav XIV. u pratnji Erdoğana potiče jedinstvo među podijeljenim kršćanskim crkvama

Autor
Hassan Haidar Diab
28.11.2025.
u 22:02

Papa želi definirati ključne smjernice odnosa između Ankare i Vatikana, ali i šireg dijaloga između islamskog i kršćanskog svijeta

Prvo međunarodno putovanje pape Lava XIV., započeto jučer u Turskoj, već je označeno kao najvažniji diplomatsko-religijski događaj godine. Posjet Recepu Tayyipu Erdoğanu i zajednička konferencija u dvorani Cihannuma Nacionalne predsjedničke knjižnice, jedne od najvećih na svijetu, predstavljaju pozornicu na kojoj će se definirati ključne smjernice odnosa između Ankare i Vatikana, ali i šireg dijaloga između islamskog i kršćanskog svijeta. Papa Lav XIV. time jasno poručuje da Tursku ne vidi samo kao most između kontinenata nego i kao ključnog aktera u rješavanju regionalnih kriza, osobito palestinskog pitanja, koje će biti dominantna tema privatnog sastanka s Erdoğanom.

Ključne riječi
Turska Recep Tayyip Erdoğan Lav XIV papa Lav XIV.

Komentara 2

Avatar deziformer
deziformer
22:53 28.11.2025.

Islam je organizovani zločin protiv čovječnosti koji traje već1400 godina ISLAM je najgora stvar koja se ikada dogodila čovječanstvu.Muhamedov mač i Kuran su najsmrtonosniji neprijatelji civilizacije s kojima se čovječanstvo do sada susrelo. Od pojave ISLAM je u ratu saatu sa čovječanstvom i najveća je mašina za ubijanje kroz istoriju. Muhamedova ideologija džihada ubila je otprilike 270 miliona nemuslimana u proteklih 1.400 godina. Islam je bio taj koji je sistematski uništavao sve hrišćanske zajednice i gradove stotinama godina.Cilj islama je da uspostavi jednu svjetsku državu zasnovanu na vlastitoj ideologiji i programu, a to je šerijat (islamski zakoni zasnovani na Kuranu i hadisu).U islamskoj literaturi se jasno govori o potrebi uništenja nemuslimanske civilizacije i uspostavnjanju islamske prevlasti nad cijelom planetom.“Cijeli svijet pripada samo Allahu.”(Kuran- 12:40). Prema Kuranu, svet je podijeljen u dva doma: Dom islama i Dom rata. Dom rata uključuje sve zemlje i narode koji se još nisu priključili islamu.Mi,kafiri nevjernici, živimo dakle u “Dar al-Harbu”,zemlji rata, koja se prema Kuranu mora pod hitno promijeniti u “Dar al-Islam”, zemlju islama.“Islam je poslan za cijelo čovječanstvo”(Kuran-34:28)…

Avatar deziformer
deziformer
22:52 28.11.2025.

Kojim povod je je papa otišao u islamsku zemnju kao vernik ili kao presednik najmanje države na svetu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

