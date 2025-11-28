Lav XIV. u pratnji Erdoğana potiče jedinstvo među podijeljenim kršćanskim crkvama

Prvo međunarodno putovanje pape Lava XIV. , započeto jučer u Turskoj, već je označeno kao najvažniji diplomatsko-religijski događaj godine. Posjet Recepu Tayyipu Erdoğanu i zajednička konferencija u dvorani Cihannuma Nacionalne predsjedničke knjižnice, jedne od najvećih na svijetu, predstavljaju pozornicu na kojoj će se definirati ključne smjernice odnosa između Ankare i Vatikana, ali i šireg dijaloga između islamskog i kršćanskog svijeta. Papa Lav XIV. time jasno poručuje da Tursku ne vidi samo kao most između kontinenata nego i kao ključnog aktera u rješavanju regionalnih kriza, osobito palestinskog pitanja, koje će biti dominantna tema privatnog sastanka s Erdoğanom.