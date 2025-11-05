Rusija je u srijedu optužila NATO da priprema vojnu blokadu Kalinjingrada, dok Savez jača prisutnost u baltičkim državama. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško izjavio je za državne novine Izvestija da NATO-ove vježbe uključuju scenarije izolacije ruske eksklave. "Regija prolazi kroz aktivnu militarizaciju i puni se koalicijskim snagama i opremom“, rekao je Gruško, dodajući da su mogućnosti za dijalog "izuzetno ograničene". Moskva je najavila da će braniti svoje interese "svim dostupnim međunarodnim i pravnim sredstvima".

Ranija upozorenja dolaze i od tajnika Vijeća sigurnosti Nikolaja Patruševa. U listopadu je izjavio da NATO drugu godinu zaredom provodi najveće vježbe u blizini ruskih granica, uvježbavajući ofenzivne akcije od Vilniusa do Odese. Prema Patruševu, planovi uključuju zauzimanje Kalinjingrada, blokadu Baltičkog i Crnog mora te napade na ruske nuklearne baze. "Svaki napad dočekat će trenutni i razorni odgovor", poručio je Patrušev.

S druge strane, zapadni vojni dužnosnici ne kriju samopouzdanje. Zapovjednik američke vojske za Europu, general Christopher Donahue, u srpnju je izjavio da bi NATO mogao zauzeti Kalinjingrad "u nečuvenom vremenskom okviru". Kao dio strategije Istočna bočna linija odvraćanja, Savez razvija sposobnosti za neutralizaciju ruskih A2/AD sustava s kopna. Bivši zapovjednik NATO-a Ben Hodges otišao je korak dalje. "Da Rusija 2025. napadne Poljsku kao što je napala Ukrajinu, Kalinjingrad bi nestao u prvim satima. Svi ruski vojni objekti bili bi uništeni u Kalinjingradu i Sevastopolju", kazao je tada.

Analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW) upozoravaju da Moskva ubrzava pripreme za potencijalni sukob. "Rusija stvara fizičke i psihološke uvjete za rat", navodi se u izvješću od 7. listopada. Obavještajni izvori procjenjuju da bi Rusija mogla napasti NATO u roku od pet do sedam godina, koristeći izgovor "zaštite ruskog govornog područja" u baltičkim državama.

NATO je odgovorio vježbom Steadfast Defender 2024 – najvećom od kraja Hladnog rata, s više od 90.000 vojnika, desecima brodova, zrakoplova i tenkova. "Ako netko pomisli da može napasti Poljsku ili bilo koju članicu, dočekat će punu snagu ovog saveza", kazao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u ožujku, piše Kyiv Post.