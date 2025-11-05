Naši Portali
TENZIJE SE NE SMIRUJU

Panika u Rusiji nakon izjave zamjenika ministra, stigla prijetnja NATO-u: 'Branit ćemo se svim sredstvima'

Polish forces with NATO soldiers hold military exercises 'Iron Defender' at Orzysz training ground in Wierzbiny
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/4
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.11.2025.
u 14:19

Ranija upozorenja dolaze i od tajnika Vijeća sigurnosti Nikolaja Patruševa. U listopadu je izjavio da NATO drugu godinu zaredom provodi najveće vježbe u blizini ruskih granica

Rusija je u srijedu optužila NATO da priprema vojnu blokadu Kalinjingrada, dok Savez jača prisutnost u baltičkim državama. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško izjavio je za državne novine Izvestija da NATO-ove vježbe uključuju scenarije izolacije ruske eksklave. "Regija prolazi kroz aktivnu militarizaciju i puni se koalicijskim snagama i opremom“, rekao je Gruško, dodajući da su mogućnosti za dijalog "izuzetno ograničene". Moskva je najavila da će braniti svoje interese "svim dostupnim međunarodnim i pravnim sredstvima".

Ranija upozorenja dolaze i od tajnika Vijeća sigurnosti Nikolaja Patruševa. U listopadu je izjavio da NATO drugu godinu zaredom provodi najveće vježbe u blizini ruskih granica, uvježbavajući ofenzivne akcije od Vilniusa do Odese. Prema Patruševu, planovi uključuju zauzimanje Kalinjingrada, blokadu Baltičkog i Crnog mora te napade na ruske nuklearne baze. "Svaki napad dočekat će trenutni i razorni odgovor", poručio je Patrušev.

S druge strane, zapadni vojni dužnosnici ne kriju samopouzdanje. Zapovjednik američke vojske za Europu, general Christopher Donahue, u srpnju je izjavio da bi NATO mogao zauzeti Kalinjingrad "u nečuvenom vremenskom okviru". Kao dio strategije Istočna bočna linija odvraćanja, Savez razvija sposobnosti za neutralizaciju ruskih A2/AD sustava s kopna. Bivši zapovjednik NATO-a Ben Hodges otišao je korak dalje. "Da Rusija 2025. napadne Poljsku kao što je napala Ukrajinu, Kalinjingrad bi nestao u prvim satima. Svi ruski vojni objekti bili bi uništeni u Kalinjingradu i Sevastopolju", kazao je tada. 

Analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW) upozoravaju da Moskva ubrzava pripreme za potencijalni sukob. "Rusija stvara fizičke i psihološke uvjete za rat", navodi se u izvješću od 7. listopada. Obavještajni izvori procjenjuju da bi Rusija mogla napasti NATO u roku od pet do sedam godina, koristeći izgovor "zaštite ruskog govornog područja" u baltičkim državama.

NATO je odgovorio vježbom Steadfast Defender 2024 – najvećom od kraja Hladnog rata, s više od 90.000 vojnika, desecima brodova, zrakoplova i tenkova. "Ako netko pomisli da može napasti Poljsku ili bilo koju članicu, dočekat će punu snagu ovog saveza", kazao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u ožujku, piše Kyiv Post. 
Ključne riječi
sukob NATO kalinjingrad Rusija

KR
Krampus
14:38 05.11.2025.

Tresu se , plaču, gube rat, nemaju oružje, nafte, propada im ekonomija. Nije vam već dosta? Vi kao da želite da tipovi iz Moskve ispale sve što imaju i mi na njih? Ili je pao Pokrovsk?

FU
Fusnota
14:32 05.11.2025.

Zašto panika? Imaju Bjelorusiju da ih brani!!!

Avatar messerschmidt
messerschmidt
14:24 05.11.2025.

Panika u Rusiji. možeš misliti. Prvi koji mi kontrira je iz gay populacije.

