Britanski vojni analitičar otkrio: 'Ova država najviše profitira od Putinovog rata'

Poznati britanski vojni analitičar Michael Clarke tijekom današnjeg javljanja uživo za Sky News odgovarao je na pitanja gledatelja i čitatelja o stanju na bojišnici u Ukrajini, ulozi Zapada i planovima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon višemjesečnih nagađanja i diplomatskih pritisaka iz Kijeva, postalo je jasno da Ukrajina neće tako skoro dobiti američke krstareće projektile Tomahawk. Trump je sam potvrdio novinarima na letu Air Force One: „Ne, ne razmatram to.“

Clarke smatra da je Trump uvjeren kako ne griješi, no upozorava da se Rusija tih projektila itekako boji. „Zabrinuti su zbog njihove dometa i preciznosti. Da su Amerikanci Kijevu dali dovoljan broj Tomahawka, recimo 200, Ukrajinci bi mogli ozbiljno ugroziti ruske rafinerije i vojne ciljeve. To bi promijenilo način na koji Moskva razmišlja o nastavku rata iduće godine“, rekao je. Ipak, dodaje da Ukrajina nije bez alternativa. Osim britanskih projektila Storm Shadow, tu su i domaći projektili Flamingo čija bi masovna proizvodnja mogla preokrenuti situaciju na terenu. „Ako uspiju povećati proizvodnju, ti bi projektili mogli obaviti posao za koji su se nadali da će ga Tomahawci odraditi“, rekao je Clarke, napominjući da Rusi „očajnički pokušavaju pronaći tvornice koje proizvode Flamingo“.

Jedno od pitanja odnosilo se i na aktualne borbe za Pokrovsk, grad koji analitičari nazivaju „vratima Donjecka“. Clarke smatra da Ukrajinci imaju 50:50 šanse zadržati grad. „Bit će izuzetno teško jer Rusi imaju brojčanu nadmoć, ali Ukrajinci u borbu šalju svoje najbolje postrojbe, Azov brigadu i elitne jedinice za borbe u urbanim područjima“, objasnio je. Pokrovsk, dodaje, ima stvarnu stratešku važnost, za razliku od Bahmuta, koji je bio više simboličan cilj. „Ako Rusi zauzmu Pokrovsk, put prema Slovjansku i Kramatorsku postaje otvoren. A tko kontrolira ta dva grada, kontrolira Donbas“, upozorio je.

Govoreći o nadolazećoj zimi, Clarke procjenjuje da će Ukrajinci bolje podnijeti hladne mjesece. „Lakše je braniti se nego napadati po zimi, pogotovo ako ste već ukopani. A Ukrajinci su u tome puno vještiji od Rusa“, rekao je, prisjećajući se kako su još iz Prvog svjetskog rata dobro obučeni vojnici znali koliko je važno paziti na obuću i opremu. „U lošim vojskama ljudi to zanemare, pa završe izvan borbe“, dodao je. Ukrajinski napadi na ruske energetske i naftne objekte imaju, prema Clarkeu, velik učinak na rusko gospodarstvo, ali sami po sebi neće donijeti pobjedu. „Ti udari bole Rusiju, ali rat se ne može dobiti samo dronovima i udarima na rafinerije. No ako to kombiniraju s uspjesima na terenu, tada bi Putin mogao biti prisiljen sjesti za pregovarački stol“, istaknuo je.

Clarke je također odgovorio na pitanje tko zapravo profitira od rata. „Rat uvijek nekome koristi“, rekao je, dodajući da velike vojne industrije proizvode više nego u zadnjih 20 godina. Najveći dobitnik, kaže, jest Kina, i to na dva načina, gospodarski i politički „Prodaju Rusiji robu koja je navodno civilna, ali svi znamo da nije. A dok Europa i Amerika gledaju prema Ukrajini, Kina u miru djeluje u Južnokineskom moru i oko Tajvana“, ističe Clarke.

Na pitanje jednog učenika o ratnim zločinima, Clarke je rekao da Ukrajinci nisu bez krivnje, ali njihovi prekršaji nisu usporedivi s onima ruske strane. „Na početku rata bilo je nekoliko incidenata s ratnim zarobljenicima, što je bilo šokantno za gledati. Ali razlika u mentalitetu između ruskih i ukrajinskih snaga je golema. Rusi u svom vojnom pristupu uključuju i civile, oni su dio bojišta, a ne izuzeti kao po Ženevskoj konvenciji“, objasnio je. Clarke vjeruje da se rat ulazi u novu fazu, političku jednako koliko i vojnu. Trump, kaže, želi izaći iz sukoba, ali to Kijevu ne mora biti presudno. „Ako Ukrajinci prežive ovu zimu i nastave graditi svoje oružje, možda već idućeg ljeta dobiju stvarnu prednost“, zaključio je britanski analitičar.