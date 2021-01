Panika u Las Vegasu: Učenici masovno izvršavaju suicide, vlasti hitno otvaraju škole

Sustav ranog upozoravanja koji prati mentalno zdravlje učenika u školskom okrugu Clark u saveznoj američkoj zabilježio je više od 3100 upozorenja zbog suicidalnih misli, mogućeg samoozljeđivanja i vapaja za skrb. U devet mjeseci kako su zatvorene škole u tom okrugu zabilježeno je 18 samoubojstva, što je dvostuko više nego godinu dana ranije, piše The New York Times.

Najmlađi je imao samo devet godina.

Upravo te strašne brojke ponukale su školski okrug Clark da što prije moguće ponovno pokrene redovnu nastavu. Usprkos visokim brojkama novooboljelih i smrtnih slučajeva zbog koronavirusa na širem području Las Vegasa, školski odbor dopustio je povratak učenika u neke razrede osnovnih škola, kao i skupina učenika s poteškoćama u učenju.

Mentalno zdravlje učenika ponukalo je ravnatelje brojnih škola da u javnosti iznesu taj problem. Tvrde kako Covid-brojke nisu jedino o čemu se moraju brinuti, već i o zdravlju djece.

- Djeca moraju vidjeti neki pomak i neku nadu - rekao je Jesus Jara, školski dužnosnik okruga Clark.

Pandemija utjecala na mentalno zdravlje mladih

Stručnjaci navode da se samoubojstva tinejdžera ne mogu posve povezati s pandemije i tek je nužno prikupiti podatke za 2020. godinu. No isto tako, studija Centra za kontrolu i prevenciju bolesti pokazala je da je porastao broj mladih koji su posjetili klinike za mentalno zdravlje.

Stvarni broj posjeta klinikama je pao, no to se pak povezuje zbog straha ljudi da ne pokupe koronavirus u bolnici. Istovremeno diiljem SAD-a primijećen je porast broja poziva hitnim službama povezanih s pitanjem mentalnog zdravlja.

Prošlog ljeta kad se u javnosti govorilo u mogućem otvaranju škola što je i zagovarao sad već bivši predsjednik Donald Trump, tadašnji ravnatelj Centra za kontrolu i prevenciju bolesti dr. Robert Redfield upozorio je da će porast broja samoubojstava kod tinejdžera biti jedna od značajnih negativnih javnozdravstvenih posljedica zatvaranja škola

A mnogi stručnjaci su isticali i prije pandemije da su tinejdžeri i djeca u najvećem riziku kad se govori o mentalnom zdravlju, a posebno marginalizirani su učenici koji pripadaju manjinama ili su pak dio LGBT+ zajednice. No ta upozorenja su odbačena kao taktika zastrašivanja, a roditelji učenika koji su si oduzeli život tvrde da je povezivanje samoubojstava sa zatvaranjem škola gotovo postalo tabu-tema, piše The New York Times.