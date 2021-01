Tko se javio na natječaj? MUP daje 48 milijuna kn za sustav koji bi slao SMS-ove u slučaju katastrofe

Na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za implementaciju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, čija procijenjena vrijedost iznosi 48 milijuna kuna bez PDV-a, stigle su četiri ponude. Sve četiri ponude unutar su procijenjene vrijednosti.

Hrvatska zajednica ponuditelja koju čine Hrvatski telekom, Combis, Atos IT, OptimIT, Biss i Intellexi ponudila je da će taj posao odraditi za 46,9 milijuna kuna, a hrvatsko-francuski konzorcij King ICT-a i Intereseca ponudio je 44,6 milijuna kuna. No jeftiniji od oba ta konzoricja su Bugari i Nijemci. Ponuda bugarske tvrtke Opencode Systems “teška” je 38,3 milijuna kuna. Uz njemačku tvrtku Turmsolution u zapisniku o otvaranju ponuda naveden je iznos od 4,9 milijuna kuna. S obzirom na to da je taj iznos gotovo 10 puta manji od procijenjenih 48 milijuna kuna, pitali smo MUP u kojoj je valuti njemačka ponuda i je li možda u eurima. No nismo dobili odgovor na to pitanje uz objašnjenje da je u tijeku evaluacija pristiglih ponuda te stoga ne mogu u ovoj fazi iznositi konkretne detalje. U MUP-u tako navode da je, sukladno članku 290 stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, postupak pregleda i ocjene ponuda tajan do donošenja odluke javnog naručitelja.

Nakon što se odabere isporučitelj i MUP s njime potpiše ugovor, krajnji rok za ugradnju, instalaciju, prilagodbu, funkcionalnu uspostavu i implementaciju gotovog sustava do potpune funkcionalne gotovosti je 1. rujna 2022., a planirana je sukcesivna isporuka u tri vremenske faze.

A kao što smo već pisali, jedna od mogućnosti jedinstvenog nacionalnog sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) bit će i slanje SMS-a na mobitel svima koji su na zahvaćenom području neke od katastrofa poput požara, poplava, potresa, epidemija, migrantske krize, radiološke i nuklearne nesreće, industrijske i prometne nesreće, ekstremnih vremenskih uvjeta... U tim porukama građani će dobiti upozorenje od Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a. Osim novih komunikacijskih kanala prema građanima, sustavom će uvesti i novi komunikacijski kanali i u internoj komunikaciji među organizacijama kojima je bitno da raspolažu informacijama o opasnostima, poput vatrogasne službe, HAK-a, javnih institucije, hotela, kampova, nacionalnih parkova...

Svrha sustava bit će da se pravodobnom informacijom stanovnicima, odnosno korisnicima mobilnih uređaja koji su u opasnosti uvelike poveća učinkovitost sustava javne sigurnosti. Tako će se među ostalim na određenom području vizualizirati korisničko kretanje u vremenskim intervalima u realnom vremenu i u bliskoj prošlosti. Sustav će na karti prikazivati i GPS lokaciju nakon što je upućen hitni mobilni poziv na broj 112, a primatelji informacije ranog upozoravanja moći će jednostavno podijeliti informacije putem društvenih mreža poput Facebooka, Twittera, Instagrama... No kako osobni podaci bili zaštićeni, sustav će morati nepovratno anonimizirati identitet korisnika, što znači da se mora osigurati privatnost korisnika u skladu s napucima Agencije za zaštitu osobnih podatka, temeljem GDPR-a i regulative e-privacy.