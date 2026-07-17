Progon poznatog vojnog analitičara u Srbiji: Raspisali i potjernicu

Nakon provedene pretrage i forenzičkog vještačenja mobitela te drugih elektroničkih uređaja oduzetih osumnjičenom A.R.-u, Više javno tužiteljstvo u Beogradu objavilo je da je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Budući da je A.R. 24. lipnja 2026. napustio Srbiju, tužiteljstvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te je naložilo raspisivanje tjeralice. Prema pisanju RTS-a, Viši sud u Beogradu prihvatio je prijedlog tužiteljstva, odredio mu istražni zatvor i izdao nalog za uhićenje, piše Danas.rs.

Tužiteljstvo tvrdi da je A.R., koristeći kontakte u državnim institucijama, nezakonito pribavljao klasificirane podatke različitih stupnjeva tajnosti, uključujući dokumente označene kao "strogo povjerljivo", "povjerljivo" i "interno". Tereti ga se i da je od ožujka 2025. u javnosti iznosio tvrdnje o navodnoj uporabi "zvučnog topa" tijekom prosvjeda na Trgu Slavija, iako za njih, prema navodima tužiteljstva, nije imao provjerene informacije. Smatra se da je time nastojao ugroziti ustavni poredak i sigurnost Srbije. U dokazima se navodi komunikacija s novinarkom N1, nakon koje je A.R. ustvrdio da je protiv prosvjednika korišteno američko akustično oružje. Nedugo potom N1 je objavio članak i televizijski prilog s njegovim tvrdnjama, što tužiteljstvo opisuje kao prvu medijsku objavu o navodnoj uporabi "zvučnog topa".

Istraga obuhvaća i njegovu komunikaciju s političarima, novinarima i drugim sugovornicima putem Signala, Vibera, Telegrama, Facebooka i drugih aplikacija. Među dokazima je i razgovor sa zastupnicom Z.P., koja ga je pitala: "Tko je, po tvom mišljenju, na kraju aktivirao top?", na što je odgovorio: "Ne znam. Nemam izvore, ali moja je prva pretpostavka Vulinova paravojna skupina." U jednoj Viber grupi novinar RTS-a napisao je: "Upotrijebili su zvučni top, koji NATO klasificira kao zvučno oružje", a A.R. je, prema tvrdnjama tužiteljstva, potvrdio takvu ocjenu. Tužiteljstvo navodi i da je tijekom razgovora s ruskim državljaninom V.O. prvi put u kontekstu beogradskih prosvjeda spomenut pojam "infrazvuk", nakon čega je A.R. tu tvrdnju počeo iznositi i drugim sugovornicima.

Nakon što su se u javnosti pojavile fotografije uređaja ispred zgrade Narodne skupštine, A.R. je, prema navodima tužiteljstva, promijenio raniji stav te 19. ožujka poslao poruku: "Ovo je PSY OPS", sugerirajući da je riječ o psihološkoj operaciji. Iako, prema tvrdnjama tužiteljstva, nije bio na mjestu događaja tijekom prosvjeda, A.R. je u javnim nastupima nastavio govoriti o uporabi najprije "zvučnog", a potom i "infrazvučnog" oružja, predstavljajući ga kao zabranjeno sredstvo korišteno protiv građana. Istraga obuhvaća i njegovu prepisku s novinarom RTS-a, u kojoj je ovaj odbio iznositi neprovjerene tvrdnje radi očuvanja profesionalnog integriteta, dok je A.R., prema navodima tužiteljstva, odgovorio da je spreman riskirati vlastiti integritet zbog, kako je naveo, ideološke predanosti "borbi za istinu".

Poseban dio dokaza odnosi se na komunikaciju s vojnim pilotom D.B., koji je osporavao njegove tvrdnje o mogućoj lokaciji i karakteristikama navodnog oružja, kao i na razgovore u grupi Fakulteta dramskih umjetnosti. Ondje je A.R. tvrdio da je korišten sustav "Vortex Canon 1000Xi", na što mu je student M.M. odgovorio: "Znaš li imamo li možda i manje sustave Vortex Canon? Prema analizama naših doktoranada i profesora, model 1000Xi morao bi biti čujan, a nemoguće je da proizvodi infrazvuk."

Kasnije je A.R. u istoj grupi podijelio priopćenje tužiteljstva, nakon čega je isti student napisao: "To je njihov trik. Gotovo ništa netočno nisu napisali jer zvučni top doista nije korišten. Vortex Canon koji je upotrijebljen uopće nije zvučni top, nego nešto sasvim drugo što radi na potpuno drukčijem principu, a zvuk je samo popratna pojava." Tužiteljstvo zaključuje da su studenti Fakulteta dramskih umjetnosti nekoliko dana poslije objavili videosnimku u kojoj više nisu tvrdili da je korišten "zvučni top", nego "neka vrsta" oružja, odnosno infrazvučno oružje, što smatra pokušajem promjene ranije plasiranog narativa.