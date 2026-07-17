Nova Trumpova usluga podigla buru: 'To je još jedan primjer otvorene korupcije'

Medijska tvrtka američkog predsjednika Donalda Trumpa planira pokrenuti novu uslugu pod nazivom Truth PSI, koja će se naplaćivati, a korisnicima omogućiti brži pristup objavama na društvenoj mreži Truth Social, uključujući i one koje bi mogle utjecati na financijska tržišta i nacionalnu sigurnost. Prema najavi tvrtke, usluga je namijenjena investicijskim društvima s Wall Streeta i drugim institucijama koje žele u stvarnom vremenu pratiti objave najutjecajnijih korisnika platforme. Time bi korisnici mogli brže reagirati na informacije koje utječu na kretanja cijena dionica, obveznica i kamatnih stopa, javlja The Independent.

Iako slični modeli postoje i na drugim društvenim mrežama, Truth PSI izazvao je posebnu pozornost jer je Donald Trump najpraćeniji korisnik Truth Sociala, ali i najveći dioničar matične tvrtke Trump Media & Technology, koja bi od nove usluge trebala ostvarivati prihode. Nova usluga odmah je izazvala kritike stručnjaka za etiku i sukob interesa. 'Prodaje ubrzani, povlašteni pristup informacijama o onome što radi kao predsjednik', izjavila je Kathleen Clark, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta Washington.

'To je još jedan primjer otvorene korupcije i neprimjerenog korištenja državne funkcije za osobno bogaćenje', dodala je. Trumpova obiteljska tvrtka nije željela komentirati optužbe da nova usluga ostvaruje financijsku korist zahvaljujući predsjedničkoj funkciji, dok Trump Media & Technology nije odgovorila ni na upite hoće li predsjednikove objave biti izuzete iz ponude. U priopćenju tvrtke navodi se kako će pretplatnici moći vidjeti objave 'najutjecajnijih računa na Truth Socialu' prije ostalih korisnika. Trump trenutačno ima oko 12,9 milijuna pratitelja, a iza njega slijede njegov sin Donald Trump Jr. i Eric Trump. Cijena usluge zasad nije objavljena.

Posljednjih mjeseci Trump je upravo putem Truth Sociala objavljivao informacije o ratu s Iranom, carinskoj politici te aktivnostima američke Imigracijske i carinske službe (ICE), zbog čega analitičari smatraju da njegove objave mogu imati značajan utjecaj na financijska tržišta. Prema američkim pravilima o sukobu interesa, državni dužnosnici ne bi smjeli profitirati od svoje javne funkcije, no predsjednik i potpredsjednik SAD-a izuzeti su od tih odredbi. Ipak, dosadašnji predsjednici u pravilu su se odricali poslovnih interesa ili ih stavljali pod upravljanje neovisnim povjerenicima kako bi izbjegli moguće sukobe interesa, dok Trump to nije učinio.

Tvrtka Trump Media najavila je da će Truth PSI biti pokrenut sljedećeg mjeseca te da je već osigurala prve korisnike. U priopćenju je novi glavni izvršni direktor Kevin McGurn poručio kako je riječ o dijelu 'strategije monetizacije vlasničke imovine', dodajući da očekuje kako će usluga postati 'značajan i dugoročan izvor prihoda'.