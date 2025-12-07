Ozbiljna sumnja: Afrička svinjska kuga u Španjolskoj puštena je iz laboratorija?

Španjolske vlasti koje istražuju izbijanje afričke svinjske kuge u Kataloniji razmatraju mogućnost da je bolest procurila iz istraživačkog postrojenja, te se fokusiraju na pet obližnjih laboratorija kao potencijalne izvore. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je 13 slučajeva virusa, svi su bili u uginulim divljim svinjama pronađenima unutar 6 km od početnog žarišta. Španjolska pokušava obuzdati širenje prije nego što postane ozbiljna prijetnja industriji izvoza svinjskog mesa, koja vrijedi 8,8 milijardi eura godišnje. Također su objavili da su tijela još 37 divljih životinja pronađenih u zoni analizirana te da su svi bili negativni na svinjsku kugu.

Regionalne vlasti isprva su vjerovale da je bolest počela kružiti nakon što je divlja svinja pojela kontaminiranu hranu donesenu izvan Španjolske, sumnjajući na sendvič s mesom koji je odbacio vozač teretnog vozila. No, Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novu liniju istrage nakon što je zaključilo da soj virusa pronađen u uginulim divljim svinjama u Kataloniji nije isti kao onaj koji kruži u drugim državama članicama EU-a. 'Soj virusa 'Georgia 2007' je 'referentni' virus koji se često koristi u eksperimentalnim infekcijama u objektima za zadržavanje kako bi se proučavao virus ili procijenila učinkovitost cjepiva, koja su trenutno u razvoju', kažu iz ministarstva.

Predsjednik Katalonije Salvador Illa izjavio je u subotu da je naredio katalonskom Istraživačkom Institutu za poljoprivredu i hranu da provede reviziju pet postrojenja unutar 20 km od mjesta izbijanja, a koja rade s virusom afričke svinjske kuge. 'Vlada ne isključuje nijednu mogućnost kad je riječ o podrijetlu izbijanja afričke svinjske kuge, ali također nijednu ne potvrđuje', rekao je i dodao 'Sve hipoteze ostaju otvorene. Prije svega, moramo znati što se dogodilo.' Stručnjaci poslani na 39 farmi svinja unutar radijusa od 20 km od pogođenog područja nisu pronašli nikakve tragove bolesti kod životinja. Više od 100 pripadnika Španjolske vojne jedinice za izvanredne situacije raspoređeno je na to područje kako bi surađivali s policijom i rendžerima, pišu iz Guardiana. Afrička svinjska kuga, koja je dugo endemična u Africi, bezopasna je za ljude, ali često smrtonosna za svinje. Godine 2018. virus se pojavio u Kini, koja je dom otprilike polovici svjetske populacije svinja. Do 2019. postojala je zabrinutost da je izgubljeno čak 100 milijuna svinja.