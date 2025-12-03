Naši Portali
VELIKI SKOK

Naglo porastao broj zaraženih u Hrvatskoj, jedna skupina posebno pogođena: 'Vrlo se lako širi'

Zagreb: Započelo je cijepljenje građana protiv gripe
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 21:28

Najveći broj oboljelih čine predškolci i školarci, dok je najizraženija pojavnost gripe na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sezona gripe ove je godine počela neuobičajeno rano, a broj oboljelih naglo raste. Do sada je prijavljeno više od 3700 slučajeva, pri čemu je gotovo trećina svih zaraza zabilježena samo prošlog tjedna. Rani porast razlikuje se od uobičajenog obrasca prethodnih desetak sezona, u istom razdoblju prošle godine evidentirano je tek oko 180 slučajeva.

Najveći broj oboljelih čine predškolci i školarci, dok je najizraženija pojavnost gripe na području Splitsko-dalmatinske županije.

Kako navodi Dnevnik.hr, stručnjaci ističu da ovakav porast, iako rani, nije neočekivan s obzirom na ulazak u hladnije razdoblje i češći boravak u zatvorenim prostorima, gdje se virus lako širi. „Vidimo porast gripe, što je i očekivano jer je zimski period. Dolazi hladnije vrijeme, ljudi se druže u zatvorenim prostorima, a gripa se vrlo lako prenosi. Imamo sve više osoba sa simptomima pa je i testiranja više. Moguće je da se ove godine cijepilo nešto manje ljudi nego prošle, ali to nije neuobičajeno za ovo doba godine“, objašnjava Dijana Mayer iz HZJZ-a.
Ključne riječi
HZJZ virus gripa cijepljenje

