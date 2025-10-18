Jedna zemlja postala nova zračna supersila, nadmašili i Kinu? Pogledajte tko je sve na ljestvici

Indija je preuzela titulu treće najmoćnije zračne sile na svijetu, prestigavši Kinu, prema najnovijem rangiranju Svjetskog imenika modernih vojnih zrakoplova (WDMMA). Dok Sjedinjene Države i dalje dominiraju, a Rusija zauzima drugo mjesto, indijsko ratno zrakoplovstvo sada se čvrsto pozicioniralo. Prema WDMMA, koji prati 48.082 zrakoplova u 103 zemlje i 129 zračnih službi, Indija je postigla TruVal ocjenu (TVR) od 69,4, dok Kina zaostaje s TVR-om od 58,1, smještena na sedmo mjesto. Ovaj rang ne uzima u obzir samo broj zrakoplova, već i faktore poput napadačkih i obrambenih sposobnosti, logistike, modernizacije i operativne obuke. Indijska flota od 1716 zrakoplova uravnotežena je s 31,6% borbenih zrakoplova, 29% helikoptera i 21,8% trenažnih zrakoplova, a oprema se nabavlja iz više zemalja, uključujući SAD i Rusiju, odražavajući složeni geopolitički položaj Indije. Snažan pokazatelj indijskih sposobnosti bila je operacija Sindoor u svibnju ove godine, kada su indijske zračne snage izvele precizne napade na infrastrukturu u Pakistanu i pakistanski okupiranom Kašmiru. Operacija, odgovor na teroristički napad u Pahalgamu 22. travnja u kojem je poginulo 26 ljudi, demonstrirala je brzinu, preciznost i strateški doseg IAF-a. Kina, unatoč značajnim ulaganjima u tehnologiju i modernizaciju, zaostaje zbog ograničenja u obuci, bliskoj zračnoj podršci i specijaliziranim bombarderskim jedinicama. S druge strane, Sjedinjene Države ostaju neprikosnoveni lider s TVR-om od 242,9, podržane gotovo 40% globalnih vojnih izdataka. Rusija, s TVR-om od 142,4, drži drugo mjesto, dok američka mornarica, vojska i marinci zauzimaju visoka mjesta na ljestvici, čime Indija, kada se sve američke grane razmatraju odvojeno, zapravo stoji na trećem mjestu globalno, piše Newsweek.

Prema Janesu, vodećem pružatelju obrambenih obavještajnih podataka, globalna obrambena potrošnja mogla bi doseći 2,56 bilijuna dolara do kraja godine, uz porast od 3,6%. Ovaj rast odražava sve veće geopolitičke napetosti i potrebu za modernim zračnim snagama. Indijin uspon signalizira promjenu u ravnoteži snaga u Južnoj Aziji, dok Kina nastavlja ulagati u svoje zračne snage, a SAD i Rusija održavaju dominaciju. Među prvih deset zračnih snaga nalaze se japanske zračne snage samoobrane, izraelske zračne snage i francuske zračne i svemirske snage. Indijska pozicija ne samo da jača njezin strateški utjecaj, već će vjerojatno oblikovati buduće obrambene strategije diljem svijeta, dok se nacije pripremaju za sve složenije globalne izazove.

Podsjetimo kako je pisao aviationa2z.com u kolovozu ove godine, aktualni podaci o zemljama s najmoćnijim zračnim snagama temelje se na opsežnom istraživanju provedenom do 2024. godine, koje je objavio World Population Review početkom 2025. Liste klasificiraju države prema ukupnom broju operativnih vojnih zrakoplova, pružajući nam tako sveobuhvatan pregled globalne zračne moći. Ljestvica je izgledala nešto drugačije, a tadašnje četvrto mjesto Indije već je privuklo veliku pozornost. Kako su pisali mediji, pozicioniranje Indije predstavlja izvanredno postignuće koje naglašava rastuću stratešku važnost i vojne sposobnosti zemlje. Zrakoplovni sektor zemlje postigao je značajan napredak s projektima poput lakog borbenog zrakoplova Tejas, kojeg je razvila tvrtka Hindustan Aeronautics Limited.

Sjedinjene Države i dalje prednjače u svijetu kada je riječ o zračnim snagama. S više od 14 000 zrakoplova, Amerika ne samo da ima najveću flotu već i neke od najnaprednijih tehnologija u zraku. Od najsuvremenijih borbenih zrakoplova poput F-35 Lightning II i F-22 Raptora do masivnih bombardera poput B-2 Spirita i B-52 Stratofortressa, SAD pokriva svako područje zračnog ratovanja. Američko ratno zrakoplovstvo uključuje zrakoplove iz više grana - Ratnog zrakoplovstva, Mornarice, Marinaca i Kopnene vojske - stvarajući sveobuhvatnu mrežu zračne obrane. Njegova sposobnost brzog reagiranja i djelovanja diljem svijeta čini njegove zračne snage neusporedivima po snazi ​​i dosegu, sa strateškim bazama raspoređenim diljem svijeta kako bi projicirale moć gdje god je to potrebno. Rusija ostaje jedna od vodećih svjetskih zračnih sila s preko 4000 vojnih zrakoplova. Njena flota uključuje kombinaciju snažnih bombardera poput Tu-160 "Bijeli labud" i naprednih borbenih zrakoplova poput Su-35 i novijeg Su-57 . Rusko ratno zrakoplovstvo ima dugu povijest proizvodnje robusnih i pouzdanih zrakoplova dizajniranih za djelovanje u teškim uvjetima. Zemlja nastavlja unapređivati ​​i održavati svoje zračne snage kako bi podržala svoje vojne operacije unutar svojih granica i u inozemstvu. Ruska zrakoplovna industrija ostaje značajan globalni igrač, a mnoge zemlje još uvijek koriste zrakoplove ruske proizvodnje i traže rusku vojnu zrakoplovnu tehnologiju. Kineske zračne snage brzo su rasle i prošle kroz velike promjene posljednjih godina. Zračne snage Narodnooslobodilačke vojske sada se mogu pohvaliti velikim brojem naprednih borbenih zrakoplova, uključujući domaće proizvedeni stealth lovac J-20 i višenamjenski zrakoplov J-16 . Ovo širenje dio je širih kineskih napora za modernizaciju vojske i njezine strategije jačanja regionalnog utjecaja. Kina je uložila velika sredstva u razvoj domaćih kapaciteta za proizvodnju zrakoplova, smanjujući ovisnost o stranoj tehnologiji i istovremeno gradeći snažan sustav protuzračne obrane. Indija ima flotu s preko 2200 zrakoplova - što bi moglo iznenaditi mnoge promatrače s obzirom na relativno nedavni uspon zemlje kao velike vojne sile. Indijsko ratno zrakoplovstvo, zajedno sa zrakoplovima kopnene vojske i mornarice, neprestano se modernizira i dodaje novu opremu. Ova rastuća snaga pokazuje indijsku usmjerenost na obranu svojih opsežnih granica i ispunjavanje svojih regionalnih sigurnosnih odgovornosti. Indija koristi raznoliku mješavinu zrakoplova, uključujući ruske borbene zrakoplove Su-30MKI, francuske mlaznjake Rafale i domaće zrakoplove Tejas. Zemlja aktivno teži domaćoj proizvodnji obrambene opreme kroz inicijative poput „Proizvedeno u Indiji“, s ciljem smanjenja ovisnosti o stranim dobavljačima uz istovremeno izgrađivanje lokalnih zrakoplovnih kapaciteta. Japan je izgradio snažno i dobro opremljeno ratno zrakoplovstvo, s modernim borbenim zrakoplovima i sofisticiranim nadzornim zrakoplovima. Japanske zračne snage samoobrane koriste napredne zrakoplove F-35 Lightning II uz nadograđene borbene zrakoplove F-15J . Njegova zračna snaga igra ključnu ulogu u nacionalnoj obrani i regionalnoj sigurnosti, posebno s obzirom na strateški položaj Japana i trajne regionalne napetosti. Japanske zračne snage također podržavaju svoja strateška partnerstva s globalnim saveznicima, posebno sa Sjedinjenim Državama, kroz zajedničke vježbe i programe razmjene tehnologije. Zemlja nastavlja ulagati u zrakoplove sljedeće generacije i sustave raketne obrane. Pakistan je razvio jedno od najvećih zračnih snaga u Južnoj Aziji. Flota pakistanskog ratnog zrakoplovstva uključuje kombinaciju američkih F-16, kineskih zrakoplova JF-17 Thunder i francuskih borbenih zrakoplova Mirage. Njegova flota izgrađena je za obranu i odvraćanje, te ostaje ključna komponenta vojne snage zemlje. Pakistan nastavlja ulagati u svoje zračne snage kako bi pratio regionalni razvoj, posebno kroz partnerstva s Kinom za razvoj i nabavu zrakoplova. Južna Koreja izgradila je impresivne zračne snage kako bi se suočila sa svojim jedinstvenim regionalnim sigurnosnim izazovima. S više od 1100 zrakoplova, Zračne snage Republike Koreje usredotočene su na održavanje visoke operativne spremnosti, poboljšanje preciznih sposobnosti i nadogradnju tehnologije. Ovaj naglasak je posebno važan s obzirom na trenutne napetosti na Korejskom poluotoku. Južna Koreja upravlja modernom flotom koja uključuje zrakoplove F-35A Lightning II, borbene zrakoplove KF-16 i domaće trenažne zrakoplove KAI T-50. Zemlja je također značajno uložila u razvoj svog programa borbenih zrakoplova, KF-21 Boramae , pokazujući svoju predanost tehnološkoj neovisnosti. Egipat održava veliku i raznoliku vojnozračnu flotu s preko 1000 zrakoplova koji služe više strateških svrha. Egipatsko ratno zrakoplovstvo koristi raznoliku mješavinu američkih F-16, francuskih borbenih zrakoplova Rafale i ruskih zrakoplova. Njegove zračne snage osmišljene su za obavljanje različitih vrsta misija - od protuzračne obrane i borbenih operacija do potpore mirovnim naporima u regiji. Strateški položaj Egipta na raskrižju Afrike, Azije i Bliskog istoka čini njegovu zračnu moć posebno važnom za regionalnu stabilnost i sigurnosne operacije. Turska je razvila moderno i fleksibilno ratno zrakoplovstvo koje služi i nacionalnim i interesima NATO saveza . Njezina flota podržava nacionalnu obranu kao i misije NATO-a, a sastoji se od kombinacije pilotiranih zrakoplova i sve sofisticiranije tehnologije dronova. Turska se pojavila kao značajan igrač u bespilotnim zračnim sustavima, a njezini dronovi Bayraktar stekli su međunarodno priznanje. Zrakoplovna industrija zemlje znatno je porasla, usredotočujući se i na domaće potrebe i na izvozne mogućnosti, a istovremeno održavajući interoperabilnost s NATO standardima. Francuske zračne i svemirske snage upravljaju naprednim višenamjenskim lovcima Rafale, zajedno s transportnim i izviđačkim zrakoplovima dizajniranim za brzo raspoređivanje. Francuski zrakoplovi koriste se za nacionalnu obranu, kao i u misijama diljem Europe, Afrike i Bliskog istoka. Francusko ratno zrakoplovstvo igra ključnu ulogu u operacijama NATO-a i služi kao ključna komponenta europskih obrambenih inicijativa, a istovremeno podržava francuske prekomorske teritorije i bivše kolonije kroz razna sigurnosna partnerstva.