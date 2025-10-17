Kako je kineski dokument uzdrmao krhko primirje sa SAD-om: 'Uperili su bazuku na slobodni svijet, nećemo to dopustiti'

Prošli tjedan kinesko Ministarstvo trgovine objavilo je dokument pod nazivom "Objava br. 62 iz 2025." koji je uzdrmao krhko primirje u vezi s carinama s SAD-om. Objava detaljno opisuje nove restrikcije na izvoz rijetkih zemnih metala, čime Peking pojačava kontrolu nad globalnom opskrbom ključnih minerala, podsjećajući Donalda Trumpa na kineski utjecaj u trgovinskom ratu. Kina ima gotovo monopol u preradi rijetkih zemnih metala, ključnih za proizvodnju svega, od pametnih telefona do borbenih zrakoplova, piše BBC.

Prema novim pravilima, strane tvrtke sada moraju dobiti odobrenje kineske vlade za izvoz proizvoda koji sadrže čak i male količine rijetkih zemnih metala te moraju deklarirati njihovu namjenu. Kao odgovor, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama od 100% na kinesku robu i uvođenjem izvoznih ograničenja na ključni softver. - Ovo je Kina protiv svijeta. Uperili su bazuku na lance opskrbe i industrijsku bazu cijelog slobodnog svijeta, a mi to nećemo dopustiti - izjavio je američki ministar financija Scott Bessent.

U četvrtak je Kina izjavila da su SAD "namjerno izazvale nepotrebno nerazumijevanje i paniku" oko ograničenja rijetkih zemnih metala. - Ako su zahtjevi za izvozne dozvole usklađeni i namijenjeni civilnoj upotrebi, bit će odobreni - dodao je glasnogovornik ministarstva trgovine.

Ovog tjedna dvije najveće svjetske ekonomije uvele su i nove lučke pristojbe na brodove jedna drugoj. Ovaj sukob u trgovinskom ratu prekida mjesece relativnog zatišja nakon što su visoki američki i kineski dužnosnici u svibnju dogovorili primirje. Očekuje se da će se krajem ovog mjeseca sastati Trump i kineski predsjednik Xi Jinping, a stručnjaci su za BBC izjavili da će ova ograničenja dati Kini prednost u pregovorima.

Kineske mjere će "šokirati sustav" ciljajući ranjivosti američkih lanaca opskrbe, rekao je predavač međunarodnog poslovanja Naoise McDonagh s australskog Sveučilišta Edith Cowan. - Vrijeme je poremetilo plan pregovora koji su Amerikanci željeli - dodao je. Rijetki zemni metali ključni su za proizvodnju tehnologija poput solarnih panela, električnih automobila i vojne opreme. Kina opskrbljuje oko 70% svjetskih zaliha metala za magnete u motorima električnih vozila, rekla je Natasha Jha Bhaskar iz savjetodavne tvrtke Newland Global Group. Peking je uložio velike napore kako bi dominirao globalnim kapacitetom prerade rijetkih zemnih metala, izjavila je istraživačica kritičnih minerala Marina Zhang sa Sveučilišta tehnologije u Sydneyu. Kina posjeduje ogroman fond talenata u tom području, a njezina mreža istraživanja i razvoja godinama je ispred konkurenata, piše BBC.

Iako SAD i druge zemlje ulažu u razvoj alternativa Kini za opskrbu rijetkim zemljama, još su daleko od tog cilja. Australija, s velikim nalazištima rijetkih zemnih minerala, smatra se potencijalnim izazivačem Kine, ali njezina infrastruktura za preradu je nerazvijena, što preradu čini skupom, rekla je Zhang. - Čak i ako SAD i njihovi saveznici učine preradu rijetkih zemnih metala nacionalnim projektom, trebat će najmanje pet godina da sustignu Kinu - dodala je. Nova ograničenja proširuju mjere koje je Peking najavio u travnju, a koje su izazvale globalnu nestašicu, prije nego što su dogovori s Europom i SAD-om ublažili nedostatke.

Najnoviji podaci pokazuju da su kineski izvozi kritičnih minerala u rujnu pali za više od 30% u odnosu na prethodnu godinu. Analitičari kažu da kinesku ekonomiju od 18,7 bilijuna dolara godišnje vjerojatno neće pogoditi pad izvoza rijetkih zemnih minerala, koji čine manje od 0,1% kineskog BDP-a, rekla je profesorica Sophia Kalantzakos s New York Universitya.

Ipak, njihova strateška vrijednost je "ogromna", jer daju Pekingu veći utjecaj u pregovorima s SAD-om. Unatoč optužbama za 'izdaju', Bessent je ostavio prostor za pregovore, izjavivši da vjeruje kako je Kina otvorena za razgovore i da je optimističan po pitanju deeskalacije. Tijekom sastanka s izvršnim direktorom Blackstonea Stephenom Schwarzmanom, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi naglasio je potrebu za razgovorima, ističući važnost učinkovite komunikacije i rješavanja razlika za stabilan razvoj kinesko-američkih odnosa. Ovim ograničavanjem izvoza, Peking je pronašao "najbolju trenutnu polugu" za pritisak na Washington za povoljan dogovor, rekla je Bhaskar.

Jiao Yang sa Sveučilišta za menadžment u Singapuru smatra da, iako je Peking trenutno u prednosti, Washington ima neke strateške opcije, poput smanjenja carina, što bi moglo biti privlačno za Kinu pogođenu trgovinskim ratom. Najnoviji podaci pokazuju da je kineski izvoz u SAD pao za 27% u odnosu na prošlu godinu.Washington također može zaprijetiti dodatnim trgovinskim ograničenjima kako bi otežao razvoj kineskog tehnološkog sektora, poput blokiranja kupnje najnaprednijih čipova Nvidije. Međutim, stručnjaci kažu da će takve mjere samo usporiti Kinu, ali je neće zaustaviti. Kina je pokazala spremnost na podnošenje kratkoročnih gubitaka radi dugoročnih ciljeva, rekao je McDonagh. Ako Kina prekine opskrbu rijetkim zemljama, to bi moglo zaustaviti globalnu industriju, što je ključna razlika u odnosu na američke mjere.