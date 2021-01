Ovo su prve izvršne uredbe koje je potpisao Joe Biden

Američki predsjednik Joe Biden potpisao je u srijedu izvršnu uredbu kojom je pokrenuo proces povratka SAD-a u Pariški klimatski sporazum, čime je opozvao jedan od ključnih poteza svog prethodnika Donalda Trumpa, prenose agencije.

Biden je nedugo nakon što je prisegnuo kao 46. američki predsjednik potpisao niz uredbi kojima je poništio Trumpove klimatske politike, kako bi obnovio globalno liderstvo Sjedinjenih Država u borbi protiv klimatskih promjena. Ukupno je potpisao 15 izvršnih uredbi i dvije odluke vezane uz državne agencije.

Trump se dugo vremena protivio globalnom klimatskom sporazumu koji su potpisale gotovo sve zemlje svijeta, a u studenome 2020. SAD je i formalno istupio iz pakta. Ta američka odluka istodobno je označila veliko smanjenje američkog financiranja fondova za siromašnije države kako bi lakše prebrodile posljedice klimatskih promjena, prenosi dpa.

Foto: Reuters/Pixsell

Biden je prvog dana u uredu također potpisao uredbu kojom se traži revizija svih Trumpovih odluka kojima je ublažio mjere zaštite okoliša, uredbu kojom se opoziva dozvola za projekt naftovoda Keystone iz Kanade, te uredbu kojom se uvodi moratorij na istraživanja nafte i plina u području Arktika koje je Trumpova administracija nedavno otvorila za razvoj.

Biden je također obećao da će vratiti Sjedinjene Države na put da do 2050. godine postanu klimatski neutralne glede emisija stakleničkih plinova.

Njegova misija obnove američkog klimatskog kredibiliteta neće biti lagana, s obzirom na političke podjele u zemlji, pritisak naftnih kompanija i oprez međunarodnih partnera zabrinutih zbog dosadašnje Trumpove klimatske politike.

"Jako smo skrenuli s puta u posljednje četiri godine s klimatskim poricateljem u Ovalnom uredu. Ulazimo u međunarodnu arenu s deficitom kredibilnosti", rekao je John Podesta, savjetnik bivšeg predsjednika Baracka Obame koji je sudjelovao u kreiranju Pariškog klimatskog sporazuma, prenosi Reuters.

