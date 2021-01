Trump iznenadio: Ipak nastavio s jednom važnom tradicijom predsjednika na odlasku

Jedna od najpoznatijih tradicija američkih predsjednika na odlasku upravo je ostavljanje pisma predsjedniku koji dolazi. S obzirom na to da Donald Trump i nije bio najtradicionalniji predsjednik, nije se očekivalo kako će on to napraviti.

Američki mediji javljaju kako je Trump ipak ostavio pismo Joeu Bidenu. Sadržaj pisma u ovom trenutku nije poznat.

- Predsjednik je ostavio poruku novoizabranom predsjedniku Bidenu - rekao je Judd Deere, zamjenik Trumpova tajnika.

VIDEO: Stručnjak za sigurnost Alenko Ribić o inauguraciji: "Najgore bi bilo da dođe do uporabe vatrenog oružja, njihova je policija laka na obaraču."

Podsjećamo, Trump je prvi američki predsjednik nakon gotovo 150 godina koji je odbio prisustvovati na ceremoniji prisege novog predsjednika. Na inauguraciji Joea Bidena bili su svi ostali živući bivši predsjednici George W. Bush mladi, Bill Clinton i Barack Obama, osim 98-godišnjeg Jimmyja Cartera koji se ispričao.

Bivša prva dama Melania Trump ostavila je pismo novoj prvoj dami dr. Jill Biden. Sadržaj tog pisma isto tako nije poznat. Međutim, sama Melania Trump je isto tako prekršila tradiciju kad nije provela dr. Biden po Bijelog kući.

Sad već bivši potpredsjednik Mike Pence također je ostavio pismo Kamali Harris. On je nju prije nekoliko dana nazvao i čestitao joj. Pence je sudjelovao i na samoj inauguraciji.