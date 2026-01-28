Naši Portali
NOVA DIREKTIVA EU

Ovo kupujete u trgovinama svakog proljeća, no uskoro će biti zabranjeno

Zagreb: Visibabe su ve? u prodaji? Za samo deset kuna unesite u svoj dom prolje?e
28.01.2026.
u 07:41

EU revizijom Direktive o ambalaži do 2030. ukida iznimku za plastične posude u kojima se prodaje proljetno cvijeće poput narcisa i zumbula, pa će supermarketi i vrtlarski centri morati prijeći na kompostirajuće, višekratne ili druge ekološke alternative

Iako proljeće još nije ni blizu, police supermarketa već krase vjesnici poput narcisa i zumbula. Ovi su cvjetovi praktično pakirani u male plastične posude koje olakšavaju nošenje, no takva bi praksa uskoro mogla postati prošlost. Naime, Europska unija je kroz „Europski zeleni plan“ i reviziju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu postrožila pravila s ciljem redukcije otpada i poticanja višekratnih rješenja.

Nakon zabrane plastičnih vrećica 2022. godine, do 2030. planira se povlačenje i drugih plastičnih proizvoda, uključujući posude za biljke u trgovinama i vrtnim centrima. Razlog leži u tome što se te posude tretiraju kao jednokratni proizvodi. Dosadašnja iznimka, koja je obuhvaćala robusnije posude namijenjene prodaji s biljkom, prema novim dokumentima Europske komisije više neće vrijediti. Središnji savez vrtlarstva (ZVG) upozorava da će i te posude ubuduće biti klasificirane kao ambalaža, što Hans Joachim Brinkjans iz ZVG-a kritizira kao preširoko tumačenje propisa, piše Fenix magazin

Ipak, to ne znači kraj prodaje cvijeća, već promjenu formata ponude, poput uvođenja industrijski kompostirajućih materijala. Iako se alternative poput bioplastike ili kartona trenutno testiraju, stručnjaci poput Thomasa Fischera iz organizacije DUH upozoravaju na njihove nedostatke u pogledu ekologije i praktičnosti. Sustavi višekratne uporabe ili posude od terakote ostaju kao opcije, no donose veće troškove i logističke izazove. Sektor vrtlarenja stoga još uvijek traga za optimalnim rješenjem prije stupanja novih pravila na snagu.
