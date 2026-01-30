Naši Portali
POGLED KROZ DVOGLED

Što se krije iza Trumpove 'kreni-stani strategije' u Iranu

U.S. President Trump departs the White House for travel to Iowa
JONATHAN ERNST/REUTERS
Autor
Borislav Ristić
30.01.2026.
u 10:44

Ali zadnjih dana vidimo kako se ratna retorika ponovno zahuktava pa se nitko ne bi čudio ako bi do napada uskoro i došlo, premda je sve manje razvidna logika koja bi mogla stajati iza ove "kreni-stani strategije"

Dok svjetski mediji iz minute u minutu prate događaje u Perzijskom zaljevu, mnogi se pitaju hoće li i kada američki predsjednik "pritisnuti crvenu tipku" za napad na Iran. Naime, unatoč opetovanim prijetnjama neposrednim napadom, primjetno je i stanovito oklijevanje. Dovući toliku armadu i ne napasti značilo bi poniženje, dok napad vuče svoje rizike. Ova zadnja eskalacija počela je krajem prošle godine, kada je Trump poslao poruku podrške prosvjedima koji su izbili u Iranu zbog ogromne inflacije. "Izdržite… pomoć stiže", glasila je njegova poruka. I doista su nosači aviona i krstarice krenuli ka Perzijskom zaljevu. Međutim, u jeku te kampanje Trump je napravio korak nazad, izjavivši kako neće intervenirati jer su iranske vlasti odlučile stopirati izvršenje smrtnih kazni nad uhićenim prosvjednicima.

Ključne riječi
perzijski zaljev Iran Donald Trump

