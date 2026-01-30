Dok svjetski mediji iz minute u minutu prate događaje u Perzijskom zaljevu, mnogi se pitaju hoće li i kada američki predsjednik "pritisnuti crvenu tipku" za napad na Iran. Naime, unatoč opetovanim prijetnjama neposrednim napadom, primjetno je i stanovito oklijevanje. Dovući toliku armadu i ne napasti značilo bi poniženje, dok napad vuče svoje rizike. Ova zadnja eskalacija počela je krajem prošle godine, kada je Trump poslao poruku podrške prosvjedima koji su izbili u Iranu zbog ogromne inflacije. "Izdržite… pomoć stiže", glasila je njegova poruka. I doista su nosači aviona i krstarice krenuli ka Perzijskom zaljevu. Međutim, u jeku te kampanje Trump je napravio korak nazad, izjavivši kako neće intervenirati jer su iranske vlasti odlučile stopirati izvršenje smrtnih kazni nad uhićenim prosvjednicima.
Što se krije iza Trumpove 'kreni-stani strategije' u Iranu
Ali zadnjih dana vidimo kako se ratna retorika ponovno zahuktava pa se nitko ne bi čudio ako bi do napada uskoro i došlo, premda je sve manje razvidna logika koja bi mogla stajati iza ove "kreni-stani strategije"
