Što se krije iza Trumpove 'kreni-stani strategije' u Iranu

Dok svjetski mediji iz minute u minutu prate događaje u Perzijskom zaljevu, mnogi se pitaju hoće li i kada američki predsjednik "pritisnuti crvenu tipku" za napad na Iran. Naime, unatoč opetovanim prijetnjama neposrednim napadom, primjetno je i stanovito oklijevanje. Dovući toliku armadu i ne napasti značilo bi poniženje, dok napad vuče svoje rizike. Ova zadnja eskalacija počela je krajem prošle godine, kada je Trump poslao poruku podrške prosvjedima koji su izbili u Iranu zbog ogromne inflacije. "Izdržite… pomoć stiže", glasila je njegova poruka. I doista su nosači aviona i krstarice krenuli ka Perzijskom zaljevu. Međutim, u jeku te kampanje Trump je napravio korak nazad, izjavivši kako neće intervenirati jer su iranske vlasti odlučile stopirati izvršenje smrtnih kazni nad uhićenim prosvjednicima.