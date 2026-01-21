Ne čekajte proljeće: Ove tri vrste cvijeća trebate posaditi u siječnju
Iako je siječanj na prvi pogled prehladan za radove u vrtu, upravo je ovaj mjesec idealan za pripremu i sadnju određenog cvijeća. Rano sađenje omogućuje biljkama da se ukorijene prije nego što stigne toplije vrijeme, pa će vaš vrt tijekom ljeta biti prepun boja i cvjetova. Sjeme cvijeća kojem je potrebno dulje vrijeme klijanja ili rasta bolje uspijeva kada se rano posadi u zatvorenom prostoru. Topla rasvjeta, konstantna vlaga i blaga toplina potiču rast malih klica dok su vani niske temperature.
Prema stručnjacima s Gardening Know How, svijetle prozorske daske ili svjetla mogu se pretvoriti u male rasadnike, a trud se isplati jer rezultira bogatijim i ranijim cvjetanjem. Sjetva sjemena u siječnju idealna je za jednogodišnje biljke hladnije sezone i spororastuće trajnice. Do svibnja vaši vrtni lonci bit će puni potencijala. Da biste dobili ideju koje sjemenke cvijeća posijati već sada, vrtni stručnjaci podijelili su tri svoja omiljena izbora, piše Daily Express.
1. Pelargonije: Pelargonije stvaraju grozdove šarenih cvjetova na lišću. Njihove boje variraju od bijele do bogate crvene. Lišće oslobađa miris kad se dotakne. Pelargonije uspijevaju kada se posiju površinski na toplim temperaturama, idealno između 21 i 24 stupnja. Razdoblje klijanja traje od sedam do 21 dan.
Za brži rast, razmislite o korištenju grijaćih prostirki odozdo. Za poticanje bujnijeg rasta, štipajte vrhove i pružite laganu prihranu kada se biljke dobro ukorijene. U hladnijim područjima, pobrinite se da ih unesete unutra za zimu. Kao dodatna prednost, reznice se prilično lako ukorijene.
2. Zijevalice: Zijevalice stvaraju visoke šiljke ukrašene cvjetovima nalik zmajevima u različitim pastelnim i živim bojama. Ove biljke mogu narasti od 30 do 90 centimetara, što ih čini savršenim za vrtove s reznicama ili kao biljke za rubove. Suptilan miris povećava njihov šarm. Cvjetni šiljci cvjetaju odozdo prema gore i mogu trajati nekoliko tjedana u vazama. Zijevalice treba posijati površinski na vlažnoj mješavini jer svjetlost pomaže klijanju. Pokrijte posude plastikom dok izbojci ne niknu za 10 do 20 dana.
Održavajte niske temperature, otprilike 15,6 stupnjeva. Nakon što se sadnice stvrdnu, presadite ih i štipnite vrhove da biste potaknuli grananje. Uklonite ocvale šiljke da biste potaknuli ponovno cvjetanje. U vjetrovitim područjima, visoke sorte zahtijevat će potpornu konstrukciju.
3. Begonije: Begonije pružaju kontinuiranu eksploziju boja sa sjajnim lišćem i cvjetovima u obliku ruže. Ove biljke dobro uspijevaju u sjenovitim područjima i napreduju u slabom osvjetljenju. Baš kao i zijevalice, begonije treba posijati površinski. Toplina im je ključna, stoga ih održavajte na oko 24 stupnja za optimalan rast.
Klijanje može biti sporo, u mnogim slučajevima do 30 dana. Sadnice najbolje uspijevaju na neizravnom svjetlu. Za poticanje bujnosti, štipajte biljke za gustoću. Zalijevajte odozdo da biste spriječili truljenje.