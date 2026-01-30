Osamnaestogodišnjak iz Otočca ostao bez 9.100 eura nakon lažne online kupoprodaje

Jučer su policijski službenici Policijske postaje Otočac zaprimili kaznenu prijavu 18-godišnjaka iz Otočca zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Oštećeni je putem internetskog oglasnika objavio oglas za prodaju harmonike, nakon čega mu se putem jedne mobilne aplikacije javila osoba zainteresirana za kupnju. Nakon dogovora osoba mu je poslala poveznicu radi unosa podataka za navodno plaćanje i dostavu, a vjerujući da će primiti uplatu, 18-godišnjak je otvorio poveznice i unio svoje bankovne podatke, nakon čega je s njegova računa izvršeno nekoliko nedozvoljenih transakcija u iznosu od 9100 eura. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela. Najučinkovitija obrana od prijevara je obrazovanje potencijalnih žrtava - a to može biti svatko od nas na internetu. Podizanje svijesti u društvu kako identificirati takve prijevarne tehnike učinit će korisnike i njihove financije sigurnijima.

Stoga proučite informacije o najčešće korištenim financijskim online prijevarama i kako ih izbjeći: CEO prijevara / direktorska prijevara: varalice se pretvaraju da su vaši šefovi ili nadređeni u organizaciji i prijevarom vas navode da uplatite novčani iznos na lažni račun ili da neovlašteno doznačite novce s poslovnog računa; prijevara s računima: varalice se pretvaraju da su vaši klijenti/dobavljači i navode vas da platite buduće račune na drugi bankovni račun; vishing - krađa identiteta pozivom: telefonska prijevara u kojoj vas prevaranti zovu i pokušavaju navesti da otkrijete svoje osobne, financijske ili sigurnosne podatke ili da im uplatite novčana sredstva; phishing - mrežna krađa identiteta lažnim porukama e-pošte: prevaranti vam šalju lažne poruke e-pošte kojima vas pokušavaju navesti na dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka; smishing - krađa identiteta SMS-om: pokušaj je prevaranata da dođu do osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka putem tekstualne poruke; krivotvorene mrežne stranice banaka: koristi se lažna e-pošta banke s poveznicom na krivotvorenu mrežnu stranicu. Jednom kada kliknete na poveznicu, koriste se razne metode prikupljanja vaših financijskih i osobnih informacija. Stranica izgleda kao i prava mrežna stranica uz nekoliko malih razlika; romantične prijevare: varalice se pretvaraju da su zainteresirane za romantičnu vezu. One se obično događaju na mrežnim stranicama za upoznavanje, a varalice često koriste društvene medije ili e-poštu za uspostavljanje kontakta; krađa osobnih podataka: vaše osobne informacije prikupljaju se kroz kanale društvenih medija; investicijske prijevare i prijevare u online kupovini: navede vas da mislite da ste na tragu pametnog ulaganja ili vam daju izvrsnu lažnu online ponudu.