Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK: Na svadbi joj pjevali Lepa Brena i Grašo

U akciji USKOK-a, koja obuhvaća veći broj osoba iz Hrvatskih šuma i nekoliko tvrtki, 24sata neslužbeno doznaju da je među njima i tvrtka Slavonija drvna industrija d.o.o., na čijem je čelu direktorica Martina Ravlić Marijanović. Riječ je o obiteljskoj tvrtki koju je prije više godina preuzela od oca. Prilikom preuzimanja tvrtke, nije imala još 30 godina. Inače, tvrtka zapošljava 327 osoba, čija je prosječna plaća 1176 eura.

Martina Ravlić Marijanović 2017. godine ušla je među top pet poduzetnika godine, a interes javnosti izazvala je 2023. godine raskošnim vjenčanjem na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena. Ove godine ponovno se našla u medijima kada je kćeri za 18. rođendan dovela Maju Šuput te joj organizirala zabavu za pamćenje.

Inače, Martina je kći poduzetnika Mate Ravlića, vlasnika drvoprerađivačke tvrtke Slavonija DI iz Slavonskog Broda. Prije dvije godine dospjela je na naslovnice portala zbog raskošnog vjenčanja s poduzetnikom Darkom Marijanovićem, vlasnikom poznatog hotela u Vodicama. Tada je rekla kako ne zna koliko je točno novca potrošila na svadbu, a iako je bilo dogovoreno da Brena pjeva sat vremena, ona je goste zabavljala nešto više od dva sata. Za Grašu je rekla da im je dugogodišnji prijatelj te da im je pjevač obećao da će im pjevati na svadbi kada odluče vjenčati se.

