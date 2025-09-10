Uhićenja diljem Hrvatske: Dvije USKOK-ove akcije u više županija

Kako doznajemo, u tijeku je nova velika akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja u Hrvatskim šumama u Bjelovaru. Hrvatske šume u srijedu ujutro su "potvrdile postupanje Uskoka" nakon informacije da je više osoba uhićeno zbog sumnje u korupciju u tom javnom poduzeću.

"Možemo potvrditi postupanje Uskoka u Hrvatskim šumama d.o.o. te ovom prilikom iskazujemo potporu u raščišćavanju ove situacije", navode u priopćenju. Neslužbeno se doznalo da je riječ o osumnjičenima iz Hrvatskih šuma i drvne industrije te da je na meti istražitelja dvadesetak osoba.

O svemu se oglasio i USKOK. - Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - objavio je USKOK.

Osim te akcije, USKOK provodi još jednu, također je po njihovom nalogu provodi PU bjelovarsko-bilogorska. - Navedene radnje provode se na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja - priopćili su.