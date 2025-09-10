Što se događalo u pozadini uhićenja u Hrvatskim šumama

Već dugi niz godina u Hrvatskoj postoje sumnje i javni pogovor o nezakonitom pogodovanju kod prodaje drvenih trupaca Hrvatskih šuma pojedinim poduzetnicima. Tako je Državna revizija u svom izvješću o poslovanju Hrvatskih šuma u 2021. i 2022. godini utvrdila nepravilnosti kod prodaje trupaca. Međutim, nepravilnosti koje utvrdi Državna revizija, ne znače nužno i počinjenje kaznenih djela. Ipak, ovaj put je USKOK po svemu sudeći prikupio dovoljno dokaza koji potvrđuju dugogodišnji javni pogovor o pogodovanju. Rezultat istrage USKOK-a je uhićenje većeg broja zaposlenika Hrvatskih šuma, na čelu s voditeljem komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma koji je bio zadužen za prodaju trupaca. Kako neslužbeno doznajemo, voditelj komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma primio je mito kako bi odabranim tvrtkama osigurao prodaju trupaca, i to po sniženim cijenama. U tu svrhu je na nižim, terenskim razinama Hrvatskih šuma organizirao postupak prodaje trupaca odabranim tvrtkama, uz smanjenje njihove cijene putem lažnog označavanja tih trupaca kao onih lošije kvalitete.

Doznajemo da je tijekom višemjesečnih USKOK-ovih izvida uprava Hrvatskih šuma bila susretljiva prema zahtjevima USKOK-a te je USKOK istragu proveo temeljito i bez "curenja podataka". Naime, veliki broj uhićenika govori o opsegu istrage, ali i o činjenici da je tajnost izvida očuvana iako je uprave Hrvatskih šuma već duži period bila upoznata s interesom USKOK-a, s obzirom na zahtjeve USKOK-a prema njima u proteklom razdoblju.

U tom je smislu i nedavni javni istup smijenjenog ministra poljoprivrede i šumarstva Josipa Dabre o kriminalu u Hrvatskim šumama i šteti od 150 milijuna eura, mogao ugroziti izvide USKOK-a, odnosno neizravno upozoriti osumnjičenike u ovom slučaju da pokušaju ukloniti dokaze koji bi ih mogli inkriminirati. Ne znamo je li tadašnji ministar Dabro već tada imao neke informacije o interesu USKOK-a oko prodaje drvenih trupaca ili je njegov javni istup bio motiviran drugim razlozima. Neovisno o tome, njegov istup su svi oni koji su imali "ruke u pekmezu" oko drvnih trupaca mogli shvatiti kao upozorenje da se nešto događa i da postanu puno oprezniji u svojim radnjama.

U sljedećem koraku treba vidjeti koliko čvrste dokaze je USKOK prikupio za podizanje optužnice, jer se unatoč višegodišnjem pogovoru, pogodovanje pri prodaji trupaca treba i dokazati. Zato je izuzetno važno da su se izvidi proveli temeljito i nesmetano, odnosno da su dokazi i potencijalni dogovori osumnjičenika netaknuti prije uhićenja. U svakom slučaju, ova istraga USKOK-a mogla bi biti katalizator potrebnih izmjena u načinu upravljanja drvnom građom na nacionalnoj razini, a o čemu se već godinama govori.