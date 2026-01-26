Ovo je najkonkretniji gospodarski šamar Trumpu do sada

Europska unija i Indija sklopile su, kako se ističe u praktično svim izvješćima, povijesni trgovinski sporazum. Dapače, nazivaju ga 'majkom svih dogovora', pa onda i oživljavanjem slobodne trgovine, što onda upućuje da to nije ništa sličnome sporazumu EU i zemalja Mercosura zbog kojeg su po Europi, poglavito Francuskoj, izbijale velike demonstracije poljoprivrednika. Iako se ne isključuju slični otpori i po pitanju ovog novog dogovora s Indijom. Također, čini se kako je ovo sporazum koji je do sada najveći udarac politici dodatnih carina Donaldu Trumpu.

Američki je predsjednik Indiji zbog suradnje s Rusijom, odnosno kupovine njezine nafte, uveo čak 50 posto dodatnih carina zbog čega pate brojne tamošnje gospodarske grane što je uvjetovalo i ozbiljan pad prihoda. Novim trgovinskim sporazumom s Europskom unijom koja je najveće pojedinačno svjetsko tržište, Indija se nada te gubitke nadoknaditi. Tumači se kako je ovaj dogovor već dugo vremena imao značajnih temelja a njegovo donošenje ubrzala je ruska invazija na Ukrajinu, a onda i Trumpove 'kaznene dodatne carine'. Treba odmah reći kako se ovaj dogovor vjerojatno neće osobito dopasti niti Vladimiru Putinu, no ako želi da Indija i dalje uvozi ozbiljne količine ruske nafte, onda će ga naprosto morati prešutjeti, pogotovo jer ima izuzetno prisne odnose s indijskim premijerom Narendrom Modijem. EU od najveće metalurške sile u svijetu dobiva dosta.

Reuters od svojih izvora, primjerice, doznaje kako Indija planira smanjiti carine na automobile uvezene iz Europske unije na 40 posto s čak 110 posto u do sada najvećem otvaranju ogromnog tržišta ove sada najmnogoljudnije svjetske zemlje dok se dvije strane približavaju sporazumu koji bi mogao biti postignut već u utorak. Navodi se kako je vlada premijera Narendre Modija pristala je odmah smanjiti porez na ograničen broj automobila europskih proizvođača s uvoznom cijenom većom od 15.000 eura. Dodali su da će se to s vremenom dodatno smanjiti na 10 posto, što će europskim proizvođačima automobila poput Volkswagena, Mercedes-Benza i BMW-a olakšati pristup indijskom tržištu. Europska automobilska industrija koja je u dubokoj krizi očito će dubokim naklonom pozdraviti ovaj dogovor. Nakon što ga potpiše i ratificira Europski parlament, što bi mogao trajati najmanje godinu dana, sporazum bi mogao proširiti bilateralnu trgovinu i povećati indijski izvoz poput tekstila i nakita, koji je od kraja kolovoza pogođen 50 postotnim američkim dodatnim carinama.

EU je među glavnim trgovinskim partnerima Indije, uz Sjedinjene Američke Države i Kinu, s ukupnom bilateralnom trgovinom robom i uslugama koja prelazi 190 milijardi dolara za razdoblje 2024. i 2025. godine. Indija je u EU izvezla oko 76 milijardi dolara robe i 30 milijardi dolara usluga. Prosječne carine EU na indijsku robu relativno su niske, oko 3,8 posto, ali sektori poput tekstila i odjeće imaju carine od oko 10 posto. Sporazum o slobodnoj trgovini pomogao bi u vraćanju konkurentnosti izgubljene nakon što je EU 2023. počeo povlačiti carinske koncesije u okviru Općeg sustava povlastica na proizvode, uključujući odjeću, farmaceutske proizvode i strojeve, te bi ublažio utjecaj viših američkih carina. Indija također traži pristup za svoje stručnjake i izvoz IT usluga. Izvoz EU-a u Indiju suočava se s puno većim preprekama, a to je prosječna carina od oko 9,3 posto koliko je bilo raspisano na robe vrijednosti od 60,7 milijardi dolara u razdoblju 2024. i 2025. godine. Carine su, dakle, posebno visoke na automobile, autodijelove, kemikalije i plastiku. Smanjenje carina otvorilo bi prilike u automobilima, strojevima, zrakoplovima i kemikalijama, a istovremeno bi poboljšalo pristup uslugama, nabavi i ulaganjima na jednom od najbrže rastućih velikih tržišta na svijetu. Navodi se kako se još raspravlja o nekim točkama. Poljoprivreda i mliječni proizvodi su isključeni iz sporazuma.

Indija se opire zahtjevima EU za ukidanje carina na više od 95 posto robe, signalizirajući da je broj bliži 90 posto. Posljednje informacije govore o dogovoru oko trgovine automobilima iako Indija ima svoju jaku industriju te je i vlasnikom nekih, iako ne najvećih, europskih marki poput Jaguara ili Land Rovera. Posljednje informacije nekih medija govore o tome da će se rušiti i carine na vina i maslinova ulja ali će se izvan sporazuma ostaviti meso, perad i šećer.