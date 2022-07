Ovo je ljetnih top 10 događaja koje ne treba propustiti

Ljeto grabi punom parom, radni narod polako odlazi na godišnje odmore, a u svakodnevnom diskursu glavno je pitanje ''kamo ideš?" Za sve koji još nemaju odgovor donosimo nekoliko preporuka za manifestacije koje ne treba propustiti. Ovogodišnja je ponuda bogata, nema čega nema, gotovo kao u pretpandemijskim vremenima.

1. DO KRAJA SRPNJA GUŠTA SE KOD MATOŠA

Na radost svih Zagrepčana Ljeto kod Matoša vratilo se na svoju staru lokaciju, pod krošnje kestenova na Strossmayerovu šetalištu. Sve do 31. srpnja očekuju vas koncerti, DJ nastupi, kvizovi i dječji program te osvježavajuća ponuda ića i pića na nekoliko kućica dobro poznatih ljubiteljima zagrebačkih uličnih festivala, poput one Woka by Matija i koktela Mangosta.

2. SEPULTURA I NICK CAVE NA Exitu

Vodeća imena glazbene industrije i raznovrsnost žanrova u Novi Sad privlače publiku iz cijelog svijeta, a za ovogodišnji Exit mnogi tvrde da je jedan od najjačih po broju velikih faca koji ondje nastupaju. Kreću se u rasponu od klasičnog rocka, žestokog metala i punka pa do old school hip-hopa, rapa, drum'n'bassa, techna i etnoglazbe. Tako od danas do nedjelje na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupaju, među ostalima, Calvin Harris, Nick Cave, Sepultura, ali i jake snage regionalne glazbe poput Konstrakte, Sajsi MC-a, Marčela, DJ Smoke Mardeljana...

3. VRAĆA SE ULTRA, A S NJOM I EDM ZVIJEZDE

Koliko je dolazak franšize Ultra u Hrvatsku utjecao na turizam u Splitu i okolici, ne trebamo posebno objašnjavati. Prpošni klinci umotani u šarene zastave svih zemalja svijeta u cvit Mediterana vraćaju se nakon dvije godine stanke. Na pozornici Ultre Europe u Parku mladeži ovaj vikend nastupaju najveća imena EDM-a, odnosno elektroničke plesne glazbe, poput Armina van Burena, Tiesta, Hardwella, Martina Garrixa, a svi su oni stari znanci splitske publike koja pohodi Ultru.

4. DUBROVAČKE IGRE S TRI PREMIJERE

Najprestižnija kazališna manifestacija u ovom dijelu Europe, iako u godinama, a ima ih čak 73, ne prestaje oduševljavati gospare i njihove goste raznolikom ponudom koncerata, izložbi i, naravno, ponajboljeg što nudi domaći teatar. Ove su godine na programu Dubrovačkih ljetnih igara od 10. srpnja do 25. kolovoza tri premijere, pučka komedija "Ljubovnici" nepoznatog autora, "Čudesna šuma" Sunčane Škrinjarić i "Krvava svadba" Frederica Garcije Lorce.

5. VERDI NA PERISTILU I "LIZISTRATA"

Iako je svečano otvorenje zakazano za idući četvrtak, kada ćemo na Peristilu gledati Verdijevu operu "Simon Boccanegra" u režiji Krešimira Dolenčića, uvertira u Splitsko ljeto kreće već u utorak, koncertima 12. Blues festivala. A do 16. kolovoza u HNK Split te na nekoliko lokacija gledat ćemo desetke predstava. Premijera o kojoj se naviše govori je Euripidova "Lizistrata", koju režira Paolo Magelli, a zakazana je za 27. srpnja.

6. JAKA KONKURENCIJA U PULSKOJ ARENI

Deset hitova natječe se u domaćoj i 12 u međunarodnoj konkurenciji ovogodišnjeg, 69. izdanja Pula film festivala. Usprkos nedaćama koje je donijela pandemija, konkurencija je jaka pa će ljubitelji filma u Areni od 16. do 24. srpnja gledati "Baci se na pod", debitantski film Nine Violić, "Zbornicu" Sonje Tarokić, ali i, primjerice, dramediju "Punim plućima" Radislava Jovanova, koja u Puli ima svjetsku premijeru.

7. OSORSKE VEČERI ZA LJUBITELJE KLASIKE

Ono što je Ultra za partijanere, to su Osorske glazbene večeri za ljubitelje klasične glazbe. Pozornicom na glavnom gradskom trgu od 16. srpnja do 24. kolovoza prodefilirat će velika svjetska imena klasične glazbe, a u planu je i desetak praizvedbi djela domaćih kompozitora. Najbolji će izvođač dobiti i nagradu Danijel Marušić.

8. SVI PUTEVI VODE NA BRDO FILMOVA

Mnogi će se uputiti i u središnju Istru na hodočašće do brda filmova. Zemlja partner je Švedska, a prijavilo se više od 700 filmova pa ovogodišnji Motovun, prema riječima izbornika Igora Mirkovića, od 26. do 30. srpnja donosi rijetko viđen izbor nagrađenih radova iz cijelog svijeta. Otvara ga iranski film ceste "Put pod noge", a na programu su hitovi s Cannesa, Berlinalea i drugih prestižnih svjetskih festivala.

9. ISPLATI SE POTEGNUTI DO ŠPANCIRFESTA

Varaždinski je Špancir zapravo nekoliko festivala u jednome; osim velikih koncerata, tih se dana održavaju i brojni drugi programi, s naglaskom na ulične umjetnosti i kreativne radionice za sve uzraste, a preplave ga kostimirani šetači. Energija grada je nevjerojatna, cijene pristupačne, a Varaždinci idealno društvo za cjelodnevnu feštu. Ako još niste, potegnite od 19. do 28. kolovoza do Varaždina i provjerite zbog čega se Špancirfest naziva festivalom dobrih emocija.

10. U RUJNU GODIŠNJI ZA DIMENSIONS

Ljubitelji sofisticiranog zvuka underground elektroničke glazbe ne propuštaju Dimensions festival, koji ove godine slavi 10. rođendan na novoj lokaciji u Tisnom, gdje se vratio iz Štinjana, a ondje je godinama pomicao granice u žanru okupljajući istovremeno najveće techno-legende i neke nove klince. Kvaliteta zvuka i ples do zore zaštitni su znakovi Dimensionsa, zbog kojih mnogi godišnji uzimaju u rujnu.