Ovo je karta koja je zapalila Balkan: Pogledajte što piše za Hrvatsku i Srbiju

Popularna Instagram stranica "Amazing Maps" opet je uzburkala društvene mreže. Objava karte koja na duhovit, ali izrazito provokativan način prikazuje kako uvrijediti svaku europsku naciju jednom rečenicom, postala je pravi viralni hit i izazvala lavinu komentara.

Na karti pod naslovom "Kako uvrijediti Europljane u jednoj rečenici", svaka je država dobila svoj "opis temeljen na stereotipima, povijesnim nesuglasicama i nacionalnim osjetljivostima. Za Hrvatsku je napisano: "Katolički Srbi." Očekivano, ovakva provokacija nije prošla nezapaženo. Za Srbiju stoji: "Tesla je hrvatski Amerikanac", za Bosnu i Hercegovinu: "Turski Srbi." Zanimljivo je da nema Crne Gore, a na to je odmah uslijedio komentar. "Crna Gora iz nekog razloga jednostavno ne postoji." Izostavljena je i Nizozemska. Ni ostatak Europe nije prošao bolje. Za Italiju je napisano: "Tjestenina s kečapom i separatizam", Francuzi su opisani kao "Bezobrazni i rasistički", a Turcima je poručeno: "Ne, vi niste Europljani." U opisu objave naglašeno je kako je karta napravljena isključivo iz zabave i da je ne treba shvaćati preozbiljno, no pratitelji nisu mogli ostati imuni. Komentari ispod objave pretvorili su se u pravo bojno polje. "U Turskoj nikoga nije briga što je Europljanin", "Škotska granica se pomaknula na jug", neki su od komentara.