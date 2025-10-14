Srbi u panici, neki već krenuli s hitnim priprema: 'Sljedeća dva mjeseca bit će gadno, moramo biti spremni'

Na popularnoj platformi Reddit jedan je korisnik nedavno podijelio svoje brige oko moguće nestašice goriva u Srbiji. U svojoj objavi opisao je kako prati snimke dugačkih redova na pumpama, informacije o plaćanju goriva ruskim bonovima te izjave državnih dužnosnika koji gotovo svakodnevno smanjuju procjenu zaliha: "Prvo Bajatović priča o 6-8 mjeseci, pa onda drugi do Nove godine, a ova ministrica do početka prosinca. Nisam prepper, ali razmišljam da počnem s pripremama i pravljenjem zaliha goriva, kupim i napunim plastične boce da iz njih točim u rezervoar auta."

Korisnik je dodao da očekuje uvođenje različitih mjera poput ograničenja brzine, radnog dana po par-nepar sistemu, smanjenja kapaciteta GSP-a ili ograničenja količine goriva koja se može kupiti, jer smatra da vlada nema rješenje za situaciju s NIS-om i da nisu računali na moguće sankcije.

Njegova objava brzo je izazvala val komentara drugih korisnika: "Bilo je i 90-ih goriva, ti samo imaj para." kazao je jedan, a drugi je istaknuo "Nije nelegalno imati gorivo. Kupovat će se na svakom ćošku. Koštat će kako tržište diktira." "Kako će mladi kojima je sve ovo novo , ne znam. Ali mi je majka, koja je u penziji, rekla: 'Baš me briga, 90-ih smo stajali 20 km u redu da pređemo mađarsku granicu.' Stajala je cijeli dan pa do 04:00 ujutro, a u 6h išla na posao. Užasne priče, i još mi je pričala svašta. Čudno mi je da generacija rođena nešto prije 90-ih dozvoli da do ovoga dođe. Baš za proučavanje." napisao je jedan korisnik.

Pojedini korisnici upozoravali su na opasnost panike: "Bez uvrede, ali zbog takvog načina razmišljanja ući ćemo još brže u nestašicu, ako je uopće bude bilo." "Jel si ti jedan od onih likova što je uštekavao toalet papir za narednih 10 godina tijekom korone?" "Sad će braća uvoziti benzin iz Bosne, pa će i na tome okrenuti koju kintu." "Aman, što vam je ljudi, zašto bi bilo nestašice? Pa nije Srbija dobila sankcije na uvoz goriva. MOL uvozi iz Mađarske, oni će normalno nastaviti s uvozom. I sigurna sam da nisu jedini uvoznici osim NIS-a."

Neki koirsnici pak ističu da cijene goriva mogu rasti, ali ne zbog same nestašice: "Kakvi crni bonovi u Rusiji? Prije dva tjedna sam došao iz Moskve, sve se normalno toči i znatno je jeftinije nego ovdje… To predsjednik samo pravi dramu, nema ništa od nestašice."

Stručnjaci za energetiku smatraju da, iako sankcije NIS-u mogu imati posljedice, zasad nema razloga za paniku. Prema procjenama, Srbija ima dovoljno zaliha derivata za nekoliko mjeseci, a dodatne količine moguće je osigurati preko alternativnih dobavljača. Najviše zabrinjava eventualni rast cijena i pritisak na tržište, što će se, kao i uvijek, prvo osjetiti na džepovima građana.